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Ганновер-96 - Аугсбург
Ганновер-96 - Аугсбург: обзор матча 03 марта 2012
Ганновер-96
03.03.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
2 : 2
Завершен
Аугсбург
33'
К. Хагги
69'
М. Диуф
12'
А. Беллингаузен
89'
Я. Кальсен-Бракер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Аугсбург
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Я. Кальсен-Бракер
Замена
А. Собич
️️️️
Я. Шлаудрафф
Замена
Ш. Хайн
️️️️
К. Чжа-Чеол
Замена
М. Ндженг
️️️️
А. Беллингаузен
ГОЛ! 2:1!
М. Диуф
Пас отдал
С. Пинту
Замена
С. Мельдерс
️️️️
Д. Санко
Замена
Д. Я Конан
️️️️
М. Диуф
Желтая карточка
Д. Санко
Желтая карточка
К. Шульц
ГОЛ! 1:1!
К. Хагги
Пас отдал
К. Пандер
Замена
К. Рауш
️️️️
Э. Погатец
12'
ГОЛ! 0:1!
А. Беллингаузен
Пас отдал
Т. Оэрль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЛЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
18
Сержиу Пинту
ОП
13
Ларс Штиндль
АП
13
Ян Шлаудрафф
АП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Аугсбург
1
Симон Йенцш
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
3
Джибрил Санко
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
11
Аксель Беллингаузен
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
20
Торстен Оэрль
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Ганновер-96
1
Самуэль Радлингер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
68
Алтын Лала
ОП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
11
Дидье Я Конан
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
Аугсбург
30
Мохамед Амзиф
ВР
6
Йонас Де Рек
ЦЗ
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
8
Марсель Ндженг
ЦП
8
Лоренцо Давидс
ЦП
16
Штефан Хайн
ЦФ
13
Саша Мельдерс
ЦФ
4-1-1-2-2
20
Цилер
19
Шульц
2
Погатец
5
Хагги
6
Черундоло
18
Пинту
24
Пандер
13
Шлаудрафф
13
Штиндль
25
Абделлауе
92
Диуф
3-2-3-1
1
Йенцш
22
Озтрзолек
2
Верхаг
4
Лангкамп
18
Кальсен-Бракер
21
Хосогаи
11
Беллингаузен
10
Байер
10
Ку Чжа-Чеол
20
Оэрль
2
Погатец
34
Рауш
34
Рауш
2
Погатец
92
Диуф
11
Конан
11
Конан
92
Диуф
13
Шлаудрафф
9
Собич
9
Собич
13
Шлаудрафф
11
Беллингаузен
8
Ндженг
8
Ндженг
11
Беллингаузен
10
Ку Чжа-Чеол
16
Хайн
16
Хайн
10
Ку Чжа-Чеол
3
Санко
13
Мельдерс
13
Мельдерс
3
Санко
Остались в запасе
Ганновер-96
Аугсбург
1
Самуэль Радлингер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
68
Алтын Лала
ОП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
Главный тренер
Мирко Сломка
6
Йонас Де Рек
ЦЗ
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
30
Мохамед Амзиф
ВР
8
Лоренцо Давидс
ЦП
Главный тренер
Йос Лухукай
Остались в запасе
1
Самуэль Радлингер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
68
Алтын Лала
ОП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
Остались в запасе
6
Йонас Де Рек
ЦЗ
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
30
Мохамед Амзиф
ВР
8
Лоренцо Давидс
ЦП
Главный тренер
Мирко Сломка
Главный тренер
Йос Лухукай
Статистика матча Ганновер-96 - Аугсбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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