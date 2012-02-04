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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Ганновер-96
Герта - Ганновер-96: обзор матча 04 февраля 2012
Герта
04.02.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Ганновер-96
68'
М. Абделлауе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Ганновер-96
Желтая карточка
А. Собич
Замена
А. Собич
️️️️
М. Абделлауе
Замена
Н. Рукавица
️️️️
А. Оттль
Вторая желтая
С. Нойманн
ГОЛ! 0:1!
М. Абделлауе
Пас отдал
М. Диуф
Замена
Ронни
️️️️
П. Эберт
Желтая карточка
С. Черундоло
Замена
М. Диуф
️️️️
М. Шмидебах
Замена
К. Авевор
️️️️
К. Шульц
Желтая карточка
С. Нойманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Томас Крафт
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
29
Себастьян Нойманн
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
16
Андреас Оттль
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
20
Адриан Рамос
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
34
Константин Рауш
ЛП
18
Сержиу Пинту
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
13
Никита Рукавица
ЛП
12
Ронни
ЦП
7
Марко Джуричин
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
8
Тунай Торун
ПВ
Ганновер-96
1
Самуэль Радлингер
ВР
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
9
Артур Собич
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
3-2-3-2
1
Крафт
27
Моралес
28
Лустенбергер
4
Хубник
3
Кобиашвили
29
Нойманн
20
Эберт
16
Оттль
18
Нимайер
10
Ласогга
20
Рамос
3-4-1-2
20
Цилер
6
Черундоло
5
Эггиманн
19
Шульц
24
Пандер
18
Пинту
24
Шмидебах
34
Рауш
13
Штиндль
25
Абделлауе
13
Шлаудрафф
20
Эберт
12
Ронни
12
Ронни
20
Эберт
16
Оттль
13
Рукавица
13
Рукавица
16
Оттль
19
Шульц
6
Авевор
6
Авевор
19
Шульц
25
Абделлауе
9
Собич
9
Собич
25
Абделлауе
24
Шмидебах
92
Диуф
92
Диуф
24
Шмидебах
Остались в запасе
Герта
Ганновер-96
30
Саша Бурхерт
ВР
7
Марко Джуричин
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
8
Тунай Торун
ПВ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
1
Самуэль Радлингер
ВР
23
Софиан Шахед
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
Главный тренер
Мирко Сломка
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
7
Марко Джуричин
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
8
Тунай Торун
ПВ
Остались в запасе
1
Самуэль Радлингер
ВР
23
Софиан Шахед
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Герта - Ганновер-96
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Стадион:
Олимпиаштадион
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