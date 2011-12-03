Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Ганновер-96
Фрайбург - Ганновер-96: обзор матча 03 декабря 2011
Фрайбург
03.12.2011, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Ганновер-96
67'
П. Сиссе
45'
Ф. Баcтианс (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Ганновер-96
Желтая карточка
Й. Флум
+2
Замена
Э. Йендришек
️️️️
А. Путило
Замена
М. Штоппелькамп
️️️️
К. Пандер
Замена
Г. Дембеле
️️️️
Ш. Райзингер
Желтая карточка
С. Пинту
Замена
Б. Ферати
️️️️
Х. Бучер
ГОЛ! 1:1!
П. Сиссе
Пас отдал
Й. Флум
Желтая карточка
К. Рауш
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Ф. Баcтианс
Замена
К. Рауш
️️️️
М. Шмидебах
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
5
Хайко Бучер
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
16
Седрик Макиади
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
27
Штефан Райзингер
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Маркус Зорг
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
18
Сержиу Пинту
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Фрайбург
33
Даниэль Бац
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
28
Бег Ферати
ЦЗ
20
Андреас Хинкель
ПЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
9
Симон Брандштеттер
ЦФ
11
Гарра Дембеле
ЦФ
Ганновер-96
1
Самуэль Радлингер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
68
Алтын Лала
ОП
77
Даниэль Ройер
ЦП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
4-4-2
1
Бауманн
11
Баcтианс
5
Бучер
11
Крмас
7
Шмид
16
Макиади
23
Флум
23
Шустер
14
Путило
61
Сиссе
27
Райзингер
4-3-3
20
Цилер
6
Черундоло
5
Хагги
19
Шульц
2
Погатец
18
Пинту
24
Шмидебах
24
Пандер
11
Конан
25
Абделлауе
13
Шлаудрафф
5
Бучер
28
Ферати
28
Ферати
5
Бучер
14
Путило
26
Йендришек
26
Йендришек
14
Путило
27
Райзингер
11
Дембеле
11
Дембеле
27
Райзингер
24
Шмидебах
34
Рауш
34
Рауш
24
Шмидебах
24
Пандер
10
Штоппелькамп
10
Штоппелькамп
24
Пандер
Остались в запасе
Фрайбург
Ганновер-96
9
Симон Брандштеттер
ЦФ
33
Даниэль Бац
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
20
Андреас Хинкель
ПЗ
Главный тренер
Маркус Зорг
1
Самуэль Радлингер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
77
Даниэль Ройер
ЦП
Главный тренер
Мирко Сломка
Остались в запасе
9
Симон Брандштеттер
ЦФ
33
Даниэль Бац
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
20
Андреас Хинкель
ПЗ
Остались в запасе
1
Самуэль Радлингер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
77
Даниэль Ройер
ЦП
Главный тренер
Маркус Зорг
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Фрайбург - Ганновер-96
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
Новости команд
Все
Фрайбург
Ганновер-96
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Стало известно, в какой лиге продолжит карьеру Кузяев
2025.09.18 12:56
2
Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»
2023.03.09 21:28
Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ
2023.03.08 14:35
«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»
2023.03.07 14:34
1
В «Ганновере» объяснили, почему россиянин Ондуа не играет за клуб
2023.03.07 12:26
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+