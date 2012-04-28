Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Ганновер-96
Байер - Ганновер-96: обзор матча 28 апреля 2012
Байер
28.04.2012, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
1 : 0
Завершен
Ганновер-96
75'
Ш. Кисслинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Ганновер-96
Замена
Карлитуш
️️️️
М. Шмидебах
Замена
Б. Очипка
️️️️
В. Чорлука
ГОЛ! 1:0!
Ш. Кисслинг
Замена
М. Ортега
️️️️
Т. Барнетта
Замена
М. Баллак
️️️️
Л. Бендер
Замена
А. Собич
️️️️
М. Абделлауе
Желтая карточка
Б. Очипка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
14
Ведран Чорлука
ЛЗ
3
Михал Кадлец
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
2
Мануэль Фридрих
ПЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
10
Транкильо Барнетта
АП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
6
Стивен Черундоло
ЛЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ПЗ
18
Сержиу Пинту
ЛП
25
Мохаммед Абделлауе
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
11
Дидье Я Конан
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Байер
15
Рене Адлер
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
31
Доминик Кор
ЦП
13
Михаэль Баллак
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
10
Микаэль Ортега
ПВ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
9
Артур Собич
ЦФ
10
Карлитуш
ЦФ
3-2-1-1-1
1
Лено
7
Райнарц
21
Топрак
8
Кастро
3
Кадлец
2
Фридрих
20
Шюррле
10
Барнетта
11
Кисслинг
4-3-1-2
20
Цилер
19
Шульц
5
Эггиманн
2
Погатец
6
Черундоло
25
Абделлауе
24
Шмидебах
18
Пинту
13
Штиндль
13
Шлаудрафф
11
Конан
14
Чорлука
5
Очипка
5
Очипка
14
Чорлука
8
Бендер
13
Баллак
13
Баллак
8
Бендер
10
Барнетта
10
Ортега
10
Ортега
10
Барнетта
25
Абделлауе
9
Собич
9
Собич
25
Абделлауе
24
Шмидебах
10
Карлитуш
10
Карлитуш
24
Шмидебах
Остались в запасе
Байер
Ганновер-96
15
Рене Адлер
ВР
31
Доминик Кор
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
14
Маркус Миллер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
Главный тренер
Мирко Сломка
Остались в запасе
15
Рене Адлер
ВР
31
Доминик Кор
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
Главный тренер
Робин Дутт
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Байер - Ганновер-96
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 21:05 (повтор)
Новости команд
Все
Байер
Ганновер-96
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Байер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Байер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Стало известно, в какой лиге продолжит карьеру Кузяев
2025.09.18 12:56
2
Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»
2023.03.09 21:28
Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ
2023.03.08 14:35
«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»
2023.03.07 14:34
1
В «Ганновере» объяснили, почему россиянин Ондуа не играет за клуб
2023.03.07 12:26
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+