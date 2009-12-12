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    Мимун Азауаг - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Мимун
    Фамилия Азауаг
    Команда Кайзерслаутерн
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 ноября 1982 (40 лет)
    Рост 175
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бохум 16 3 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.05.2010 1' -61' Бохум (Бохум) 0:3 Ганновер-96 (Ганновер)
    01.05.2010 1' -90' Бавария (Мюнхен) 3:1 Бохум (Бохум)
    23.04.2010 61' -90' Бохум (Бохум) 0:2 Штутгарт (Штутгарт)
    13.03.2010 46' -90' Бохум (Бохум) 1:4 Боруссия (Дортмунд)
    13.02.2010 Был в запасе Бохум (Бохум) 2:1 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    06.02.2010 Был в запасе Бохум (Бохум) 1:1 Байер (Леверкузен)
    30.01.2010 1' -66' Герта (Берлин) 0:0 Бохум (Бохум)
    23.01.2010 46' -90' Бохум (Бохум) 2:2 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    16.01.2010 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 1:2 Бохум (Бохум)
    12.12.2009 36' -90' Бохум (Бохум) 1:5 Бавария (Мюнхен)
    45'
    22.11.2009 1' -34' Гамбург (Гамбург) 0:1 Бохум (Бохум)
    07.11.2009 1' -90' Бохум (Бохум) 1:2 Фрайбург (Фрайбург)
    25.10.2009 1' -90' Бохум (Бохум) 1:4 Вердер (Бремен)
    77'
    03.10.2009 1' -89' Бохум (Бохум) 1:1 Вольфсбург (Вольфсбург)
    25.09.2009 1' -90' Нюрнберг (Нюрнберг) 0:1 Бохум (Бохум)
    19.09.2009 1' -90' Бохум (Бохум) 2:3 Майнц (Майнц)
    7' 90'
    29.08.2009 74' -90' Байер (Леверкузен) 2:1 Бохум (Бохум)
    85'
    16.08.2009 1' -46' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 3:0 Бохум (Бохум)
    09.08.2009 1' -76' Бохум (Бохум) 3:3 Боруссия (Менхенгладбах)
    51' 52'
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