Мимун Азауаг - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Мимун
|Фамилия
|Азауаг
|Команда
|Кайзерслаутерн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 ноября 1982 (40 лет)
|Рост
|175
|Вес
|70
|Имя
|Мимун
|Фамилия
|Азауаг
|Команда
|Кайзерслаутерн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 ноября 1982 (40 лет)
|Рост
|175
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бохум
|16
|3
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.05.2010
|1' -61'
|Бохум (Бохум)
|0:3
|Ганновер-96 (Ганновер)
|01.05.2010
|1' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|3:1
|Бохум (Бохум)
|23.04.2010
|61' -90'
|Бохум (Бохум)
|0:2
|Штутгарт (Штутгарт)
|13.03.2010
|46' -90'
|Бохум (Бохум)
|1:4
|Боруссия (Дортмунд)
|13.02.2010
|Был в запасе
|Бохум (Бохум)
|2:1
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|06.02.2010
|Был в запасе
|Бохум (Бохум)
|1:1
|Байер (Леверкузен)
|30.01.2010
|1' -66'
|Герта (Берлин)
|0:0
|Бохум (Бохум)
|23.01.2010
|46' -90'
|Бохум (Бохум)
|2:2
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|16.01.2010
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|1:2
|Бохум (Бохум)
|12.12.2009
|36' -90'
|Бохум (Бохум)
|1:5
|Бавария (Мюнхен)
|45'
|22.11.2009
|1' -34'
|Гамбург (Гамбург)
|0:1
|Бохум (Бохум)
|07.11.2009
|1' -90'
|Бохум (Бохум)
|1:2
|Фрайбург (Фрайбург)
|25.10.2009
|1' -90'
|Бохум (Бохум)
|1:4
|Вердер (Бремен)
|77'
|03.10.2009
|1' -89'
|Бохум (Бохум)
|1:1
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|25.09.2009
|1' -90'
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|0:1
|Бохум (Бохум)
|19.09.2009
|1' -90'
|Бохум (Бохум)
|2:3
|Майнц (Майнц)
|7' 90'
|29.08.2009
|74' -90'
|Байер (Леверкузен)
|2:1
|Бохум (Бохум)
|85'
|16.08.2009
|1' -46'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|3:0
|Бохум (Бохум)
|09.08.2009
|1' -76'
|Бохум (Бохум)
|3:3
|Боруссия (Менхенгладбах)
|51' 52'