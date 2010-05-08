Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мимун Азауаг - статистика

Завершил карьеру
17 ноября 1982 (43)
#10 | Полузащитник
175 см | 70 кг
Германия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бохум
16
3
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Бохум
0 : 3
08.05.2010
Ганновер-96
1' - 61'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Бавария
3 : 1
01.05.2010
Бохум
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Бохум
0 : 2
23.04.2010
Штутгарт
61' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Бохум
1 : 4
13.03.2010
Боруссия Д
46' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Бохум
2 : 1
13.02.2010
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Бохум
1 : 1
06.02.2010
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Герта
0 : 0
30.01.2010
Бохум
1' - 66'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Бохум
2 : 2
23.01.2010
Шальке-04
46' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Боруссия М
1 : 2
16.01.2010
Бохум
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Бохум
1 : 5
12.12.2009
Бавария
36' - 90'
45'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Гамбург
0 : 1
22.11.2009
Бохум
1' - 34'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Бохум
1 : 2
07.11.2009
Фрайбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бохум
1 : 4
25.10.2009
Вердер
1' - 90'
77'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бохум
1 : 1
03.10.2009
Вольфсбург
1' - 89'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Нюрнберг
0 : 1
25.09.2009
Бохум
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Бохум
2 : 3
19.09.2009
Майнц
1' - 90'
7'
90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Байер
2 : 1
29.08.2009
Бохум
74' - 90'
85'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Шальке-04
3 : 0
16.08.2009
Бохум
1' - 46'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Бохум
3 : 3
09.08.2009
Боруссия М
1' - 76'
51, 52'
Главные новости
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
4
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
75
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
Вчера, 22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
Вчера, 21:57
1
Мостовой отреагировал на вымученную победу «Спартака» над «Факелом»
Вчера, 21:38
2
ВидеоСоболев забил «Балтике» из-за дикой ошибки Латышонка, перешедшего из «Зенита»
Вчера, 21:27
18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+