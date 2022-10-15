Николаос Иоаннидис - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Николаос
|Фамилия
|Иоаннидис
|Команда
|Ионикос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 апреля 1994 (28 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Николаос
|Фамилия
|Иоаннидис
|Команда
|Ионикос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 апреля 1994 (28 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ионикос
|13
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.01.2023
|Был в запасе
|Атромитос (Перистери)
|2:0
|Ионикос (Никея)
|03.01.2023
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|0:2
|Олимпиакос (Пирей)
|28.12.2022
|1' -70'
|Левадиакос (Левадия)
|1:0
|Ионикос (Никея)
|34'
|21.12.2022
|87' -90'
|Ионикос (Никея)
|1:1
|Панатинаикос (Афины)
|14.11.2022
|81' -90'
|Астерас (Триполис)
|1:0
|Ионикос (Никея)
|10.11.2022
|69' -90'
|Ионикос (Никея)
|0:3
|ПАОК (Салоники)
|05.11.2022
|87' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:2
|Ионикос (Никея)
|29.10.2022
|86' -90'
|Ионикос (Никея)
|1:1
|Панетоликос (Агринио)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|2:2
|ПАС (Яннина)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|2:1
|Ионикос (Никея)
|08.10.2022
|87' -90'
|Ионикос (Никея)
|1:1
|ПАС Ламия (Ламия)
|03.10.2022
|1' -67'
|АЕК (Афины)
|4:1
|Ионикос (Никея)
|42'
|18.09.2022
|48' -90'
|Волос (Волос)
|2:0
|Ионикос (Никея)
|10.09.2022
|59' -90'
|Ионикос (Никея)
|1:4
|Атромитос (Перистери)
|03.09.2022
|83' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|3:1
|Ионикос (Никея)
|26.08.2022
|1' -67'
|Ионикос (Никея)
|0:0
|Левадиакос (Левадия)
|21.08.2022
|1' -60'
|Панатинаикос (Афины)
|1:0
|Ионикос (Никея)