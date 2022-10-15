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    Николаос Иоаннидис - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Николаос
    Фамилия Иоаннидис
    Команда Ионикос
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 апреля 1994 (28 лет)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ионикос 13 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.01.2023 Был в запасе Атромитос (Перистери) 2:0 Ионикос (Никея)
    03.01.2023 Был в запасе Ионикос (Никея) 0:2 Олимпиакос (Пирей)
    28.12.2022 1' -70' Левадиакос (Левадия) 1:0 Ионикос (Никея)
    34'
    21.12.2022 87' -90' Ионикос (Никея) 1:1 Панатинаикос (Афины)
    14.11.2022 81' -90' Астерас (Триполис) 1:0 Ионикос (Никея)
    10.11.2022 69' -90' Ионикос (Никея) 0:3 ПАОК (Салоники)
    05.11.2022 87' -90' ОФИ (Ираклион) 0:2 Ионикос (Никея)
    29.10.2022 86' -90' Ионикос (Никея) 1:1 Панетоликос (Агринио)
    23.10.2022 Был в запасе Ионикос (Никея) 2:2 ПАС (Яннина)
    15.10.2022 Был в запасе Арис (Салоники) 2:1 Ионикос (Никея)
    08.10.2022 87' -90' Ионикос (Никея) 1:1 ПАС Ламия (Ламия)
    03.10.2022 1' -67' АЕК (Афины) 4:1 Ионикос (Никея)
    42'
    18.09.2022 48' -90' Волос (Волос) 2:0 Ионикос (Никея)
    10.09.2022 59' -90' Ионикос (Никея) 1:4 Атромитос (Перистери)
    03.09.2022 83' -90' Олимпиакос (Пирей) 3:1 Ионикос (Никея)
    26.08.2022 1' -67' Ионикос (Никея) 0:0 Левадиакос (Левадия)
    21.08.2022 1' -60' Панатинаикос (Афины) 1:0 Ионикос (Никея)
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