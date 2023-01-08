Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Николаос Иоаннидис
Статистика
Николаос Иоаннидис - статистика
Завершил карьеру
26 апреля 1994 (32)
#29 | Нападающий
187 см
Греция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Кипр. Первый Дивизион 2023/2024
Греция. Суперлига 2022/2023
Греция. Суперлига 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ионикос
13
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 17 тур
Атромитос
2 : 0
08.01.2023
Ионикос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 16 тур
Ионикос
0 : 2
03.01.2023
Олимпиакос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 15 тур
Левадиакос
1 : 0
28.12.2022
Ионикос
1' - 70'
34'
Греция. Суперлига, 14 тур
Ионикос
1 : 1
21.12.2022
Панатинаикос
87' - 90'
Греция. Суперлига, 13 тур
Астерас
1 : 0
14.11.2022
Ионикос
81' - 90'
Греция. Суперлига, 12 тур
Ионикос
0 : 3
10.11.2022
ПАОК
69' - 90'
Греция. Суперлига, 11 тур
ОФИ
0 : 2
05.11.2022
Ионикос
87' - 90'
Греция. Суперлига, 10 тур
Ионикос
1 : 1
29.10.2022
Панетоликос
86' - 90'
Греция. Суперлига, 9 тур
Ионикос
2 : 2
23.10.2022
ПАС
Был в запасе
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
2 : 1
15.10.2022
Ионикос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 7 тур
Ионикос
1 : 1
08.10.2022
ПАС Ламия
87' - 90'
Греция. Суперлига, 6 тур
АЕК
4 : 1
03.10.2022
Ионикос
1' - 67'
42'
Греция. Суперлига, 5 тур
Волос
2 : 0
18.09.2022
Ионикос
48' - 90'
Греция. Суперлига, 4 тур
Ионикос
1 : 4
10.09.2022
Атромитос
59' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
Олимпиакос
3 : 1
03.09.2022
Ионикос
83' - 90'
Греция. Суперлига, 2 тур
Ионикос
0 : 0
26.08.2022
Левадиакос
1' - 67'
Греция. Суперлига, 1 тур
Панатинаикос
1 : 0
21.08.2022
Ионикос
1' - 60'
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
2
Бубнов оценил вариант с назначением Слуцкого в «Зенит»
14:42
Экс-сотрудник «Спартака» и «Динамо» на следующей неделе начнет работу в «Локомотиве»
13:35
1
Раскрыты имена 6 кандидатов на замену Галактионову в «Локомотиве»
13:14
7
Хави прокомментировал свой дебют в сборной Нидерландов
12:23
Орлов перечислил поводы для беспокойства в «Спартаке»
12:09
13
Стало известно решение Дзюбы по предложениям клубов Медиалиги
11:58
В «Факеле» определились с будущим Василенко
11:47
1
Клопп прокомментировал свой дебют в сборной Германии
11:39
«Зенит» взял 19 игроков на матч в Китай
11:28
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+