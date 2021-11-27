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Вторая Лига Б группа 4
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Уралец-ТС
Анатолий Анисимов
Статистика
Анатолий Анисимов - статистика
Уралец-ТС
23 мая 1998 (28)
#26 | Полузащитник
184 см | 77 кг
Россия
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Статистика по турнирам
Россия. Вторая лига. Группа 4 2022/2023
Россия. ФНЛ 2021/2022
Россия. Молодежное первенство 2017/2018
Россия. Молодежное первенство 2016/2017
Россия. Молодежное первенство 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Велес
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 25 тур
Алания
2 : 1
27.11.2021
Велес
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Велес
1 : 2
21.11.2021
Оренбург
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Велес
2 : 1
17.11.2021
Спартак-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Томь
1 : 0
13.11.2021
Велес
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Велес
1 : 0
06.11.2021
Кубань
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Велес
0 : 4
31.10.2021
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Балтика
1 : 0
23.10.2021
Велес
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Велес
3 : 5
17.10.2021
Торпедо
74' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Металлург Л
1 : 0
13.10.2021
Велес
79' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Велес
3 : 1
09.10.2021
Краснодар-2
88' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Волгарь
0 : 1
03.10.2021
Велес
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Велес
0 : 0
29.09.2021
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
25.09.2021
Велес
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Велес
3 : 1
20.09.2021
Ротор
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
15.09.2021
Велес
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Велес
1 : 2
11.09.2021
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Текстильщик
2 : 0
05.09.2021
Велес
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Велес
1 : 1
29.08.2021
Акрон
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Велес
2 : 2
21.08.2021
Алания
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Оренбург
2 : 1
14.08.2021
Велес
79' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Спартак-2
0 : 2
08.08.2021
Велес
78' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Велес
1 : 0
31.07.2021
Томь
86' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Кубань
0 : 2
25.07.2021
Велес
82' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Факел
1 : 0
17.07.2021
Велес
83' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Велес
1 : 0
10.07.2021
Енисей
78' - 90'
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