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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Велес - Факел
Велес - Факел: обзор матча 31 октября 2021
Велес
31.10.2021, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 20 тур
0 : 4
Завершен
Факел
34'
М. Максимов
54'
А. Разборов
82'
А. Мендель
84'
А. Кулишев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Велес - Факел
89'
Желтая карточка
К. Суслов
84'
ГОЛ! 0:4!
А. Кулишев
82'
ГОЛ! 0:3!
А. Мендель
Замена
Р. Мальцев
️️️️
А. Галоян
70'
Замена
А. Бацуев
️️️️
А. Вульфов
70'
67'
Замена
Х. Аппаев
️️️️
А. Разборов
67'
Замена
А. Кулишев
️️️️
А. Никитин
60'
Замена
М. Смирнов
️️️️
Н. Пейчинович
54'
ГОЛ! 0:2!
А. Разборов
46'
Замена
О. Дмитриев
️️️️
Р. Акбашев
Вторая желтая
В. Кабахидзе
45'
+1
Замена
А. Кахидзе
️️️️
А. Самылин
39'
Желтая карточка
П. Косаревский
38'
34'
ГОЛ! 0:1!
М. Максимов
Замена
Е. Макеев
️️️️
К. Кертанов
32'
Желтая карточка
В. Кабахидзе
30'
Красная карточка
Н. Тарасов
23'
23'
Желтая карточка
Р. Акбашев
19'
Желтая карточка
Н. Пейчинович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
2
Николай Тарасов
ЦЗ
97
Алексей Самылин
ЛВ
5
Александр Осипов
ОП
96
Александр Вульфов
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
21
Артур Галоян
АП
18
Константин Кертанов
АП
11
Ариагнер Смит
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Факел
71
Илья Свинов
ВР
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
8
Андрей Мендель
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
7
Андрей Разборов
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Велес
16
Даниил Власов
ВР
1
Вячеслав Граб
ВР
24
Александр Кахидзе
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
96
Руслан Мальцев
ОП
95
Аюб Бацуев
ОП
26
Анатолий Анисимов
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
17
Даниил Лопатин
ЦФ
10
Данила Ежков
ЦФ
Факел
1
Александр Саутин
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
6
Денис Шепилов
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
34
Олег Дмитриев
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
3-2-1-3-1
13
Косаревский
24
Коротков
5
Стаменкович
2
Тарасов
5
Осипов
96
Вульфов
18
Кабахидзе
97
Самылин
18
Кертанов
21
Галоян
11
Смит
3-3-1-1-2
71
Свинов
2
Черов
39
Пейчинович
91
Суслов
28
Магаль
8
Мендель
71
Мастерной
99
Акбашев
7
Никитин
21
Максимов
7
Разборов
97
Самылин
24
Кахидзе
24
Кахидзе
97
Самылин
21
Галоян
96
Мальцев
96
Мальцев
21
Галоян
18
Кертанов
34
Макеев
34
Макеев
18
Кертанов
96
Вульфов
95
Бацуев
95
Бацуев
96
Вульфов
7
Никитин
32
Кулишев
32
Кулишев
7
Никитин
39
Пейчинович
25
Смирнов
25
Смирнов
39
Пейчинович
99
Акбашев
34
Дмитриев
34
Дмитриев
99
Акбашев
7
Разборов
14
Аппаев
14
Аппаев
7
Разборов
Остались в запасе
Велес
Факел
16
Даниил Власов
ВР
1
Вячеслав Граб
ВР
26
Анатолий Анисимов
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
17
Даниил Лопатин
ЦФ
10
Данила Ежков
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
1
Александр Саутин
ВР
8
Алихан Шаваев
ЦП
6
Денис Шепилов
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
16
Даниил Власов
ВР
1
Вячеслав Граб
ВР
26
Анатолий Анисимов
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
17
Даниил Лопатин
ЦФ
10
Данила Ежков
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Саутин
ВР
8
Алихан Шаваев
ЦП
6
Денис Шепилов
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
Главный тренер
Артем Куликов
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Велес - Факел
2
2
3
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Информация о матче
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