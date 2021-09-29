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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Велес - КАМАЗ
Велес - КАМАЗ: обзор матча 29 сентября 2021
Велес
29.09.2021, среда, 18:30
Россия. ФНЛ, 14 тур
0 : 0
Завершен
КАМАЗ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Велес - КАМАЗ
Желтая карточка
В. Кабахидзе
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
В. Свежов
82'
Замена
В. Игнатенко
️️️️
Е. Воронин
77'
Замена
А. Абазов
️️️️
И. Хомуха
Замена
Д. Лопатин
️️️️
Ф. Стаменкович
70'
65'
Замена
Е. Воронин
️️️️
Р. Янушковский
65'
Замена
Р. Османов
️️️️
Т. Мусаев
Замена
А. Кахидзе
️️️️
А. Бацуев
46'
31'
Желтая карточка
Е. Тесленко
9'
Желтая карточка
О. Калугин
Желтая карточка
А. Вульфов
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
2
Николай Тарасов
ЦЗ
8
Мамаду Майга
ОП
95
Аюб Бацуев
ОП
17
Самину Абдуллахи
ОП
96
Александр Вульфов
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
21
Артур Галоян
АП
10
Данила Ежков
ЦФ
11
Ариагнер Смит
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
КАМАЗ
1
Олег Баклов
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
27
Олег Калугин
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
10
Роман Янушковский
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Велес
1
Вячеслав Граб
ВР
16
Даниил Власов
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
96
Руслан Мальцев
ОП
26
Анатолий Анисимов
ЦП
17
Даниил Лопатин
ЦФ
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
66
Данис Зубаиров
ЦП
11
Владислав Игнатенко
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
74
Михаил Казимир
АП
37
Евгений Воронин
ПВ
8
Редван Османов
ЦФ
2-4-1-1-2
13
Косаревский
5
Стаменкович
2
Тарасов
95
Бацуев
17
Абдуллахи
96
Вульфов
8
Майга
18
Кабахидзе
21
Галоян
11
Смит
10
Ежков
3-2-3-2
1
Баклов
22
Бевеев
22
Хомуха
2
Тесленко
2
Морозов
95
Магомадов
7
Аюкин
27
Калугин
6
Свежов
10
Янушковский
11
Мусаев
95
Бацуев
24
Кахидзе
24
Кахидзе
95
Бацуев
5
Стаменкович
17
Лопатин
17
Лопатин
5
Стаменкович
10
Янушковский
37
Воронин
37
Воронин
10
Янушковский
11
Мусаев
8
Османов
8
Османов
11
Мусаев
22
Хомуха
23
Абазов
23
Абазов
22
Хомуха
Воронин
11
Игнатенко
11
Игнатенко
Воронин
Остались в запасе
Велес
КАМАЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
24
Александр Коротков
ЦЗ
1
Вячеслав Граб
ВР
16
Даниил Власов
ВР
26
Анатолий Анисимов
ЦП
96
Руслан Мальцев
ОП
Главный тренер
Артем Куликов
66
Данис Зубаиров
ЦП
71
Алексей Мамин
ВР
11
Александр Гаглоев
ЦП
74
Михаил Казимир
АП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
23
Дмитрий Тарасов
ОП
24
Александр Коротков
ЦЗ
1
Вячеслав Граб
ВР
16
Даниил Власов
ВР
26
Анатолий Анисимов
ЦП
96
Руслан Мальцев
ОП
Остались в запасе
66
Данис Зубаиров
ЦП
71
Алексей Мамин
ВР
11
Александр Гаглоев
ЦП
74
Михаил Казимир
АП
Главный тренер
Артем Куликов
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Велес - КАМАЗ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Цыганок
(Владивосток)
Стадион:
Авангард
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