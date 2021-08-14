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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Велес
Оренбург - Велес: обзор матча 14 августа 2021
Оренбург
14.08.2021, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
2 : 1
Завершен
Велес
12'
Д. Фамейе
28'
Р. Гойкович
43'
Д. Лопатин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Велес
Желтая карточка
Р. Гойкович
90'
+3
Замена
А. Ойеволе
️️️️
М. Стаматов
85'
83'
Замена
Д. Тарасов
️️️️
А. Вульфов
80'
Замена
А. Коротков
️️️️
М. Майга
79'
Замена
А. Анисимов
️️️️
А. Смит
67'
Желтая карточка
К. Кертанов
Желтая карточка
А. Малых
64'
Замена
А. Миронов
️️️️
С. Бреев
63'
Желтая карточка
Д. Фамейе
62'
61'
Замена
К. Кертанов
️️️️
В. Кабахидзе
Замена
А. Корян
️️️️
А. Шаболин
46'
43'
ГОЛ! 2:1!
Д. Лопатин
ГОЛ! 2:0!
Р. Гойкович
28'
ГОЛ! 1:0!
Д. Фамейе
12'
5'
Желтая карточка
А. Осипов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
23
Сергей Бреев
ЦП
18
Николай Титков
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
24
Александр Кахидзе
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
8
Мамаду Майга
ОП
5
Александр Осипов
ОП
96
Александр Вульфов
ОП
95
Аюб Бацуев
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
11
Ариагнер Смит
ЦФ
17
Даниил Лопатин
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Оренбург
60
Владислав Полетаев
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
9
Давид Бидловский
ЦП
8
Алексей Миронов
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
95
Илья Воробьев
ПВ
91
Абдулайе Диалло
ЦФ
11
Николай Прудников
ЦФ
Велес
1
Вячеслав Граб
ВР
2
Николай Тарасов
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
97
Алексей Самылин
ЛВ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
26
Анатолий Анисимов
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
3-3-2-1-1
1
Кеняйкин
3
Сиваков
6
Козлов
3
Гойкович
30
Стаматов
8
Аюпов
12
Малых
23
Бреев
18
Титков
11
Шаболин
7
Фамейе
2-4-1-2
13
Косаревский
34
Макеев
24
Кахидзе
8
Майга
5
Осипов
96
Вульфов
95
Бацуев
18
Кабахидзе
17
Лопатин
11
Смит
30
Стаматов
58
Ойеволе
58
Ойеволе
30
Стаматов
23
Бреев
8
Миронов
8
Миронов
23
Бреев
11
Шаболин
77
Корян
77
Корян
11
Шаболин
8
Майга
24
Коротков
24
Коротков
8
Майга
96
Вульфов
23
Тарасов
23
Тарасов
96
Вульфов
11
Смит
26
Анисимов
26
Анисимов
11
Смит
18
Кабахидзе
18
Кертанов
18
Кертанов
18
Кабахидзе
Остались в запасе
Оренбург
Велес
60
Владислав Полетаев
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
57
Евгений Болотов
ОП
9
Давид Бидловский
ЦП
95
Илья Воробьев
ПВ
91
Абдулайе Диалло
ЦФ
11
Николай Прудников
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
2
Николай Тарасов
ЦЗ
97
Алексей Самылин
ЛВ
1
Вячеслав Граб
ВР
Главный тренер
Артем Куликов
Остались в запасе
60
Владислав Полетаев
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
57
Евгений Болотов
ОП
9
Давид Бидловский
ЦП
95
Илья Воробьев
ПВ
91
Абдулайе Диалло
ЦФ
11
Николай Прудников
ЦФ
Остались в запасе
2
Николай Тарасов
ЦЗ
97
Алексей Самылин
ЛВ
1
Вячеслав Граб
ВР
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча Оренбург - Велес
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Информация о матче
Стадион:
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