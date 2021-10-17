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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Велес - Торпедо
Велес - Торпедо: обзор матча 17 октября 2021
Велес
17.10.2021, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 18 тур
3 : 5
Завершен
Торпедо
23'
А. Галоян
44'
А. Галоян
64'
Д. Ежков
14'
М. Султонов
51'
А. Евдокимов
67'
И. Лебеденко
70'
И. Темников
75'
И. Темников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Велес - Торпедо
90'
+3
Замена
Р. Нетфуллин
️️️️
И. Темников
Замена
Р. Мальцев
️️️️
А. Коротков
86'
84'
Вторая желтая
В. Адаев
84'
Замена
А. Рязанцев
️️️️
М. Султонов
75'
ГОЛ! 3:5!
И. Темников
Замена
Д. Лопатин
️️️️
А. Смит
74'
Замена
А. Анисимов
️️️️
В. Кабахидзе
74'
Замена
А. Бацуев
️️️️
А. Вульфов
73'
70'
ГОЛ! 3:4!
И. Темников
68'
Желтая карточка
В. Адаев
67'
ГОЛ! 3:3!
И. Лебеденко
ГОЛ! 3:2!
Д. Ежков
64'
Замена
Д. Ежков
️️️️
М. Митришев
55'
51'
ГОЛ! 2:2!
А. Евдокимов
ГОЛ! 2:1!
А. Галоян
44'
ГОЛ! 1:1!
А. Галоян
23'
21'
Желтая карточка
И. Енин
18'
Желтая карточка
А. Померко
14'
ГОЛ! 0:1!
М. Султонов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
2
Николай Тарасов
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
96
Александр Вульфов
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
21
Артур Галоян
АП
95
Магомед Митришев
ПВ
11
Ариагнер Смит
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
20
Алексей Померко
ОП
35
Иван Енин
ОП
10
Игорь Лебеденко
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
Главный тренер
Александр Бородюк
Велес
1
Вячеслав Граб
ВР
16
Даниил Власов
ВР
97
Алексей Самылин
ЛВ
96
Руслан Мальцев
ОП
95
Аюб Бацуев
ОП
26
Анатолий Анисимов
ЦП
10
Данила Ежков
ЦФ
17
Даниил Лопатин
ЦФ
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
28
Егор Прошкин
ЛЗ
26
Павел Седько
ЛВ
7
Александр Рязанцев
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
27
Александр Орехов
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
4-2-1-2-1
13
Косаревский
5
Стаменкович
2
Тарасов
24
Коротков
24
Кахидзе
5
Осипов
96
Вульфов
18
Кабахидзе
21
Галоян
95
Митришев
11
Смит
3-4-1-2
16
Ботнарь
22
Кожемякин
99
Евдокимов
5
Шумских
11
Темников
20
Померко
35
Енин
44
Самсонов
10
Лебеденко
28
Султонов
9
Адаев
95
Митришев
10
Ежков
10
Ежков
95
Митришев
24
Коротков
96
Мальцев
96
Мальцев
24
Коротков
96
Вульфов
95
Бацуев
95
Бацуев
96
Вульфов
18
Кабахидзе
26
Анисимов
26
Анисимов
18
Кабахидзе
11
Смит
17
Лопатин
17
Лопатин
11
Смит
28
Султонов
7
Рязанцев
7
Рязанцев
28
Султонов
11
Темников
52
Нетфуллин
52
Нетфуллин
11
Темников
Остались в запасе
Велес
Торпедо
97
Алексей Самылин
ЛВ
1
Вячеслав Граб
ВР
16
Даниил Власов
ВР
Главный тренер
Артем Куликов
20
Данил Полубояринов
ЦП
26
Павел Седько
ЛВ
56
Александр Довбня
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
28
Егор Прошкин
ЛЗ
27
Александр Орехов
ЦП
Главный тренер
Александр Бородюк
Остались в запасе
97
Алексей Самылин
ЛВ
1
Вячеслав Граб
ВР
16
Даниил Власов
ВР
Остались в запасе
20
Данил Полубояринов
ЦП
26
Павел Седько
ЛВ
56
Александр Довбня
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
28
Егор Прошкин
ЛЗ
27
Александр Орехов
ЦП
Главный тренер
Артем Куликов
Главный тренер
Александр Бородюк
Статистика матча Велес - Торпедо
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Авангард
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