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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань - Велес
Кубань - Велес: обзор матча 25 июля 2021
Кубань
25.07.2021, воскресенье, 20:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
0 : 2
Завершен
Велес
51'
В. Кабахидзе
64'
Т. Джикия (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань - Велес
82'
Замена
А. Анисимов
️️️️
А. Бацуев
Замена
️️️️
И. Петров
81'
Желтая карточка
С. Таказов
64'
64'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Т. Джикия
56'
Замена
А. Вульфов
️️️️
Е. Макеев
Замена
О. Шалаев
️️️️
Н. Абдоков
56'
Замена
К. Климов
️️️️
А. Козлов
55'
Замена
А. Гурфов
️️️️
В. Алейников
55'
51'
ГОЛ! 0:1!
В. Кабахидзе
23'
Замена
В. Кабахидзе
️️️️
Д. Лопатин
18'
Желтая карточка
Д. Лопатин
Красная карточка
И. Безденежных
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань
1
Андрей Климович
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
10
Илья Петров
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
17
Ника Гиголаев
ПП
32
Андрей Козлов
ЦФ
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
8
Мамаду Майга
ОП
5
Александр Осипов
ОП
95
Аюб Бацуев
ОП
21
Артур Галоян
АП
18
Константин Кертанов
АП
17
Даниил Лопатин
ЦФ
89
Темур Джикия
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Илья Поликутин
ЦЗ
22
Морис Нусуев
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
18
Олег Шалаев
ОП
33
Аслан Дышеков
ОП
36
Азамат Гурфов
ЦП
90
Кирилл Климов
ЦФ
Велес
1
Вячеслав Граб
ВР
2
Николай Тарасов
ЦЗ
97
Алексей Самылин
ЛВ
96
Александр Вульфов
ОП
26
Анатолий Анисимов
ЦП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
4-1-3-1-1
1
Климович
33
Гапон
30
Таказов
5
Эдиев
81
Сидоров
38
Алейников
10
Петров
87
Безденежных
17
Гиголаев
99
Абдоков
32
Козлов
3-3-2-2
13
Косаревский
34
Макеев
24
Коротков
24
Кахидзе
8
Майга
5
Осипов
95
Бацуев
21
Галоян
18
Кертанов
89
Джикия
17
Лопатин
99
Абдоков
18
Шалаев
18
Шалаев
99
Абдоков
38
Алейников
36
Гурфов
36
Гурфов
38
Алейников
32
Козлов
90
Климов
90
Климов
32
Козлов
34
Макеев
96
Вульфов
96
Вульфов
34
Макеев
95
Бацуев
26
Анисимов
26
Анисимов
95
Бацуев
17
Лопатин
18
Кабахидзе
18
Кабахидзе
17
Лопатин
Остались в запасе
Кубань
Велес
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Илья Поликутин
ЦЗ
22
Морис Нусуев
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
33
Аслан Дышеков
ОП
2
Николай Тарасов
ЦЗ
97
Алексей Самылин
ЛВ
1
Вячеслав Граб
ВР
Главный тренер
Артем Куликов
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Илья Поликутин
ЦЗ
22
Морис Нусуев
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
33
Аслан Дышеков
ОП
Остались в запасе
2
Николай Тарасов
ЦЗ
97
Алексей Самылин
ЛВ
1
Вячеслав Граб
ВР
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча Кубань - Велес
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Помощники судьи:
Дмитрий Семенов (Петрозаводск)
Михаил Кистанов (Энгельс)
Делегат:
Юрий Кузнецов (Москва)
Инспектор:
Олег Лонский (Смоленск)
Стадион:
Кубань
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