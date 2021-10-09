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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Велес - Краснодар-2
Велес - Краснодар-2: обзор матча 09 октября 2021
Велес
09.10.2021, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 16 тур
3 : 1
Завершен
Краснодар-2
36'
Ф. Стаменкович
64'
А. Бацуев
50'
О. Исаенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Велес - Краснодар-2
Замена
А. Анисимов
️️️️
А. Галоян
88'
Замена
️️️️
А. Смит
86'
ГОЛ! 2:1!
А. Бацуев
64'
Замена
А. Бацуев
️️️️
К. Кертанов
57'
Замена
️️️️
В. Кабахидзе
57'
50'
ГОЛ! 1:1!
О. Исаенко
46'
Замена
Д. Пивоваров
️️️️
Л. Сабуа
ГОЛ! 1:0!
Ф. Стаменкович
36'
Желтая карточка
В. Кабахидзе
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
17
Самину Абдуллахи
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
21
Артур Галоян
АП
18
Константин Кертанов
АП
10
Данила Ежков
ЦФ
11
Ариагнер Смит
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Краснодар-2
1
Сергей Ещенко
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
20
Илья Воротников
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
81
Леон Сабуа
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Велес
1
Вячеслав Граб
ВР
16
Даниил Власов
ВР
2
Николай Тарасов
ЦЗ
97
Алексей Самылин
ЛВ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
95
Аюб Бацуев
ОП
26
Анатолий Анисимов
ЦП
Краснодар-2
80
Никита Кокарев
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
5
Михаил Стрельник
ОП
17
Давид Кокоев
ЦП
3-2-1-2-2
13
Косаревский
5
Стаменкович
24
Коротков
24
Кахидзе
5
Осипов
17
Абдуллахи
18
Кабахидзе
18
Кертанов
21
Галоян
11
Смит
10
Ежков
4-1-1-2-2
1
Ещенко
82
Волков
4
Литвинов
4
Бородин
44
Исаенко
23
Якимов
56
Рейхмен
11
Апеков
20
Воротников
6
Олусегун
81
Сабуа
18
Кертанов
95
Бацуев
95
Бацуев
18
Кертанов
21
Галоян
26
Анисимов
26
Анисимов
21
Галоян
81
Сабуа
32
Пивоваров
32
Пивоваров
81
Сабуа
Остались в запасе
Велес
Краснодар-2
2
Николай Тарасов
ЦЗ
97
Алексей Самылин
ЛВ
1
Вячеслав Граб
ВР
16
Даниил Власов
ВР
23
Дмитрий Тарасов
ОП
Главный тренер
Артем Куликов
80
Никита Кокарев
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
5
Михаил Стрельник
ОП
17
Давид Кокоев
ЦП
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
2
Николай Тарасов
ЦЗ
97
Алексей Самылин
ЛВ
1
Вячеслав Граб
ВР
16
Даниил Власов
ВР
23
Дмитрий Тарасов
ОП
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
5
Михаил Стрельник
ОП
17
Давид Кокоев
ЦП
Главный тренер
Артем Куликов
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Велес - Краснодар-2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Краснодар-2
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2 : 3
16.11.2024
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0 : 2
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1 : 3
20.10.2024
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Информация о матче
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