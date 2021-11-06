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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Велес - Кубань
Велес - Кубань: обзор матча 06 ноября 2021
Велес
06.11.2021, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 21 тур
1 : 0
Завершен
Кубань
25'
А. Галоян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Велес - Кубань
Желтая карточка
А. Кахидзе
39'
ГОЛ! 1:0!
А. Галоян
25'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
95
Аюб Бацуев
ОП
21
Артур Галоян
АП
18
Константин Кертанов
АП
10
Данила Ежков
ЦФ
11
Ариагнер Смит
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
38
Василий Алейников
ОП
36
Азамат Гурфов
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
32
Андрей Козлов
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Велес
1
Вячеслав Граб
ВР
96
Руслан Мальцев
ОП
8
Мамаду Майга
ОП
26
Анатолий Анисимов
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
17
Даниил Лопатин
ЦФ
Кубань
1
Андрей Климович
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
18
Олег Шалаев
ОП
14
Тино-Свен Сушич
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
19
Алексей Шульгин
ПВ
4-2-2-2
13
Косаревский
24
Кахидзе
24
Коротков
5
Стаменкович
34
Макеев
5
Осипов
95
Бацуев
18
Кертанов
21
Галоян
11
Смит
10
Ежков
4-1-3-2
1
Нестеренко
5
Эдиев
27
Грицаенко
45
Кармаев
81
Сидоров
38
Алейников
36
Гурфов
87
Безденежных
13
Гиголаев
11
Саркисов
32
Козлов
Остались в запасе
Велес
Кубань
96
Руслан Мальцев
ОП
8
Мамаду Майга
ОП
1
Вячеслав Граб
ВР
26
Анатолий Анисимов
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
17
Даниил Лопатин
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
1
Андрей Климович
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
18
Олег Шалаев
ОП
14
Тино-Свен Сушич
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
19
Алексей Шульгин
ПВ
Остались в запасе
96
Руслан Мальцев
ОП
8
Мамаду Майга
ОП
1
Вячеслав Граб
ВР
26
Анатолий Анисимов
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
17
Даниил Лопатин
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрей Климович
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
18
Олег Шалаев
ОП
14
Тино-Свен Сушич
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
19
Алексей Шульгин
ПВ
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча Велес - Кубань
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Информация о матче
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