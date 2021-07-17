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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Велес
Факел - Велес: обзор матча 17 июля 2021
Факел
17.07.2021, суббота, 19:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
1 : 0
Завершен
Велес
24'
М. Максимов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Велес
Вторая желтая
В. Мастерной
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
К. Кертанов
Желтая карточка
Р. Магаль
90'
+1
83'
Замена
А. Анисимов
️️️️
Н. Тарасов
77'
Замена
В. Кабахидзе
️️️️
А. Вульфов
75'
Замена
А. Самылин
️️️️
А. Коротков
Замена
И. Грузнов
️️️️
М. Максимов
74'
73'
Желтая карточка
М. Майга
Замена
Д. Шепилов
️️️️
О. Дмитриев
63'
Замена
А. Разборов
️️️️
Х. Аппаев
46'
Желтая карточка
В. Мастерной
29'
ГОЛ! 1:0!
М. Максимов
Пас отдал
О. Дмитриев
24'
Желтая карточка
М. Максимов
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
71
Илья Свинов
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
2
Николай Тарасов
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
96
Александр Вульфов
ОП
8
Мамаду Майга
ОП
95
Аюб Бацуев
ОП
21
Артур Галоян
АП
18
Константин Кертанов
АП
17
Даниил Лопатин
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Факел
79
Данила Ермаков
ВР
1
Александр Саутин
ВР
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
6
Денис Шепилов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
36
Илья Грузнов
ЦФ
7
Андрей Разборов
ЦФ
Велес
1
Вячеслав Граб
ВР
22
Мурсалин Денилханов
ЛЗ
97
Алексей Самылин
ЛВ
26
Анатолий Анисимов
ЦП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
3-3-1-1-2
71
Свинов
2
Черов
91
Суслов
92
Брызгалов
28
Магаль
8
Мендель
71
Мастерной
99
Акбашев
34
Дмитриев
21
Максимов
14
Аппаев
4-3-2-1
13
Косаревский
34
Макеев
2
Тарасов
24
Коротков
24
Кахидзе
96
Вульфов
8
Майга
95
Бацуев
21
Галоян
18
Кертанов
17
Лопатин
21
Максимов
36
Грузнов
36
Грузнов
21
Максимов
14
Аппаев
7
Разборов
7
Разборов
14
Аппаев
34
Дмитриев
6
Шепилов
6
Шепилов
34
Дмитриев
24
Коротков
97
Самылин
97
Самылин
24
Коротков
2
Тарасов
26
Анисимов
26
Анисимов
2
Тарасов
96
Вульфов
18
Кабахидзе
18
Кабахидзе
96
Вульфов
Остались в запасе
Факел
Велес
79
Данила Ермаков
ВР
1
Александр Саутин
ВР
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
80
Валерий Царукян
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
8
Алихан Шаваев
ЦП
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
Главный тренер
Олег Василенко
1
Вячеслав Граб
ВР
22
Мурсалин Денилханов
ЛЗ
Главный тренер
Артем Куликов
Остались в запасе
79
Данила Ермаков
ВР
1
Александр Саутин
ВР
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
80
Валерий Царукян
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
8
Алихан Шаваев
ЦП
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
Остались в запасе
1
Вячеслав Граб
ВР
22
Мурсалин Денилханов
ЛЗ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча Факел - Велес
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Буланов
(Саранск)
Стадион:
Центральный
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