Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дэнни Гатри - статистика

Завершил карьеру
18 апреля 1987 (39)
#23 | Полузащитник
175 см | 69 кг
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Блэкберн
23
1
0
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Брентфорд
1 : 3
07.05.2017
Блэкберн
1' - 58'
16'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Блэкберн
1 : 0
29.04.2017
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Вулверхэмптон
0 : 0
22.04.2017
Блэкберн
1' - 90'
64'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Блэкберн
1 : 1
17.04.2017
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
14.04.2017
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Блэкберн
0 : 2
08.04.2017
Барнсли
1' - 45'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Рединг
3 : 1
04.04.2017
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Брайтон
1 : 0
01.04.2017
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Блэкберн
2 : 2
18.03.2017
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Фулхэм
2 : 2
14.03.2017
Блэкберн
1' - 90'
40'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Блэкберн
1 : 1
07.03.2017
Кардифф
1' - 66'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Блэкберн
1 : 0
04.03.2017
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Блэкберн
1 : 0
28.02.2017
Дерби Каунти
1' - 87'
24'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Бертон Альбион
1 : 1
24.02.2017
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 1
14.02.2017
Блэкберн
1' - 65'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ротерхэм
1 : 1
11.02.2017
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Блэкберн
1 : 0
04.02.2017
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Блэкберн
1 : 2
01.02.2017
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Блэкберн
1 : 1
21.01.2017
Бирмингем Сити
90' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Барнсли
2 : 0
26.12.2016
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Блэкберн
1 : 1
03.12.2016
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Астон Вилла
2 : 1
05.11.2016
Блэкберн
1' - 78'
66'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
1 : 1
29.10.2016
Вулверхэмптон
1' - 90'
75'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 0
22.10.2016
Блэкберн
1' - 79'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Блэкберн
2 : 1
18.10.2016
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
0 : 0
15.10.2016
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
1 : 0
01.10.2016
Блэкберн
67' - 90'
71'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Блэкберн
0 : 1
27.09.2016
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 68'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Дерби Каунти
1 : 2
24.09.2016
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Блэкберн
4 : 2
17.09.2016
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Лидс
2 : 1
13.09.2016
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
10.09.2016
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Блэкберн
0 : 1
27.08.2016
Фулхэм
1' - 65'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Блэкберн
2 : 2
20.08.2016
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Кардифф
2 : 1
17.08.2016
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Уиган Атлетик
3 : 0
13.08.2016
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Блэкберн
1 : 4
06.08.2016
Норвич Сити
Был в запасе
Главные новости
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
23:17
1
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
22:43
64
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
22:39
3
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
21:57
1
Мостовой отреагировал на вымученную победу «Спартака» над «Факелом»
21:38
2
ВидеоСоболев забил «Балтике» из-за дикой ошибки Латышонка, перешедшего из «Зенита»
21:27
16
Роналду может зимой покинуть «Аль-Наср»
20:54
1
Кахигао ответил, когда «Спартак» продлит Барко
20:51
4
Федотов проанализировал удаление в матче «Спартак» – «Факел»
20:38
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+