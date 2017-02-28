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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Дерби Каунти
Блэкберн - Дерби Каунти: обзор матча 28 февраля 2017
Блэкберн
28.02.2017, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 33 тур
1 : 0
Завершен
Дерби Каунти
58'
К. Конвэй (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Дерби Каунти
90'
+4
Желтая карточка
Ж. де Сар
Желтая карточка
Д. Стил
90'
+3
Замена
В. Томлинсон
️️️️
Д. Гатри
87'
86'
Замена
И. Анья
️️️️
М. Лоу
Желтая карточка
Э. Беннетт
83'
Замена
К. Мэхони
️️️️
М. Эмнес
70'
Замена
Э. Беннетт
️️️️
Л. Фини
69'
64'
Замена
М. Выдра
️️️️
Д. Расселл
64'
Замена
А. Камара
️️️️
У. Хьюз
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Конвэй
58'
37'
Желтая карточка
М. Лоу
Желтая карточка
Д. Гатри
24'
Желтая карточка
Р. Ньямб
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
23
Джейсон Стил
ВР
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
23
Дэнни Гатри
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
24
Лиэм Фини
ПП
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
11
Марвин Эмнес
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
77
Джонни Расселл
ЛФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
10
Томас Инс
РФ
Главный тренер
Стив Макларен
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
27
Виллем Томлинсон
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
11
Коннор Мэхони
ПВ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Дерби Каунти
1
Джонатан Митчелл
ВР
21
Икечи Анья
ЦП
9
Абдул Камара
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
29
Маркус Ольссон
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
3-1-3-3
23
Стил
4
Малгрю
33
Уильямс
24
Ньямб
16
Лоу
23
Гатри
26
Ленихэн
24
Фини
20
Галлахер
11
Эмнес
32
Конвэй
4-3-3
33
Карсон
15
Пирс
22
Бэйрд
29
Кристи
3
Лоу
4
Джонсон
19
Хьюз
4
де Сар
10
Инс
35
Наджент
77
Расселл
11
Эмнес
11
Мэхони
11
Мэхони
11
Эмнес
23
Гатри
27
Томлинсон
27
Томлинсон
23
Гатри
24
Фини
17
Беннетт
17
Беннетт
24
Фини
3
Лоу
21
Анья
21
Анья
3
Лоу
19
Хьюз
9
Камара
9
Камара
19
Хьюз
77
Расселл
11
Выдра
11
Выдра
77
Расселл
Остались в запасе
Блэкберн
Дерби Каунти
1
Давид Райя
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
1
Джонатан Митчелл
ВР
7
Крэйг Брайсон
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
29
Маркус Ольссон
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Остались в запасе
1
Джонатан Митчелл
ВР
7
Крэйг Брайсон
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
29
Маркус Ольссон
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Блэкберн - Дерби Каунти
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Бонд
(Ланкашир)
Стадион:
Ивуд Парк
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