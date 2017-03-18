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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Престон
Блэкберн - Престон: обзор матча 18 марта 2017
Блэкберн
18.03.2017, суббота, 16:00
Англия. Чемпионшип, 38 тур
2 : 2
Завершен
Престон
43'
Э. Беннетт
56'
К. Конвэй
13'
Т. Баркуйзен
90+3'
Э. МакГиди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Престон
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
Э. МакГиди
Пас отдал
Т. Кларк
87'
Желтая карточка
П. Хантингтон
Замена
С. Галлахер
️️️️
М. Эмнес
80'
Замена
Л. Фини
️️️️
К. Конвэй
80'
Желтая карточка
К. Мэхони
77'
Замена
К. Мэхони
️️️️
Э. Беннетт
77'
77'
Замена
С. Макиенок
️️️️
Д. Хагилл
75'
Замена
П. Галлахер
️️️️
Д. Джонсон
67'
Желтая карточка
Г. Каннингэм
67'
Замена
К. Робинсон
️️️️
Д. Хорган
ГОЛ! 2:1!
К. Конвэй
Пас отдал
М. Эмнес
56'
ГОЛ! 1:1!
Э. Беннетт
Пас отдал
Л. Жоао
43'
13'
ГОЛ! 0:1!
Т. Баркуйзен
Пас отдал
Д. Хагилл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
23
Джейсон Стил
ВР
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
23
Дэнни Гатри
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ПП
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
11
Марвин Эмнес
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
4
Бен Пирсон
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
7
Дэрил Хорган
ПП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
28
Томми Хобан
ЦЗ
24
Лиэм Фини
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
11
Коннор Мэхони
ПВ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Престон
1
Андерс Линдегаард
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
12
Пол Галлахер
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
24
Симон Макиенок
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
3-1-3-3
23
Стил
4
Малгрю
33
Уильямс
24
Ньямб
16
Лоу
23
Гатри
26
Ленихэн
17
Беннетт
19
Жоао
11
Эмнес
32
Конвэй
4-4-1-1
12
Максвелл
5
Кларк
4
Бойл
8
Каннингэм
23
Хантингтон
7
Хорган
14
Джонсон
29
Баркуйзен
4
Пирсон
46
МакГиди
9
Хагилл
17
Беннетт
11
Мэхони
11
Мэхони
17
Беннетт
32
Конвэй
24
Фини
24
Фини
32
Конвэй
11
Эмнес
20
Галлахер
20
Галлахер
11
Эмнес
14
Джонсон
12
Галлахер
12
Галлахер
14
Джонсон
9
Хагилл
24
Макиенок
24
Макиенок
9
Хагилл
7
Хорган
47
Робинсон
47
Робинсон
7
Хорган
Остались в запасе
Блэкберн
Престон
1
Давид Райя
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
28
Томми Хобан
ЦЗ
21
Хоуп Акпан
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
1
Андерс Линдегаард
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
28
Томми Хобан
ЦЗ
21
Хоуп Акпан
ЦП
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Статистика матча Блэкберн - Престон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Ивуд Парк
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