Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Блэкберн
Дерби Каунти - Блэкберн: обзор матча 24 сентября 2016
Дерби Каунти
24.09.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 9 тур
1 : 2
Завершен
Блэкберн
69'
М. Выдра
70'
М. Эмнес
73'
Д. Грэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Блэкберн
90'
+3
Замена
Д. Ленихэн
️️️️
М. Эмнес
Замена
Т. Инс
️️️️
М. Ольссон
79'
Желтая карточка
С. Кристи
77'
73'
ГОЛ! 1:2!
Д. Грэм
Пас отдал
М. Эмнес
70'
ГОЛ! 1:1!
М. Эмнес
Пас отдал
Д. Грэм
ГОЛ! 1:0!
М. Выдра
Пас отдал
И. Анья
69'
Замена
Н. Блекмэн
️️️️
Д. Бент
68'
Замена
А. Вайманн
️️️️
К. Брайсон
68'
66'
Замена
Д. Грэм
️️️️
С. Галлахер
40'
Пенальти не реализован!
Б. Маршалл
37'
Желтая карточка
К. Эванс
29'
Желтая карточка
Д. Лоу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
29
Маркус Ольссон
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ПП
10
Даррен Бент
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Блэкберн
23
Джейсон Стил
ВР
28
Томми Хобан
ЦЗ
3
Гордон Грир
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
23
Дэнни Гатри
ЦП
10
Бен Маршалл
ПП
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Главный тренер
Оуэн Койл
Дерби Каунти
1
Джонатан Митчелл
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
21
Тими Элшник
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
3-5-2
33
Карсон
29
Кристи
36
Кио
15
Пирс
19
Хьюз
21
Анья
7
Брайсон
29
Ольссон
19
Баттерфилд
11
Выдра
10
Бент
4-1-2-3
23
Стил
3
Грир
30
Эванс
33
Уильямс
28
Хобан
16
Лоу
10
Маршалл
23
Гатри
11
Эмнес
20
Галлахер
32
Конвэй
29
Ольссон
10
Инс
10
Инс
29
Ольссон
7
Брайсон
18
Вайманн
18
Вайманн
7
Брайсон
10
Бент
9
Блекмэн
9
Блекмэн
10
Бент
11
Эмнес
26
Ленихэн
26
Ленихэн
11
Эмнес
20
Галлахер
12
Грэм
12
Грэм
20
Галлахер
Остались в запасе
Дерби Каунти
Блэкберн
21
Тими Элшник
ЦФ
1
Джонатан Митчелл
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
Главный тренер
Найджел Пирсон
1
Давид Райя
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
Главный тренер
Оуэн Койл
Остались в запасе
21
Тими Элшник
ЦФ
1
Джонатан Митчелл
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Оуэн Койл
Статистика матча Дерби Каунти - Блэкберн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Прайд Парк
Новости команд
Все
Дерби Каунти
Блэкберн
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Английский клуб пытается перехватить трансферную цель «Акрона»
2025.08.28 23:57
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
2023.12.25 19:23
2
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
2023.12.17 09:42
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
2023.11.02 00:50
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Дерби Каунти» из Д3
2022.11.10 01:07
«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры о возвращении Руни
2022.07.09 08:57
Стала известна причина ухода Руни из «Дерби Каунти»
2022.06.26 19:57
Руни прокомментировал уход из «Дерби Каунти»: «Меня старались отговорить»
2022.06.24 21:23
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Английский клуб пытается перехватить трансферную цель «Акрона»
2025.08.28 23:57
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
2023.12.25 19:23
2
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
2023.12.17 09:42
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
2023.11.02 00:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+