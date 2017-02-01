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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Лидс
Блэкберн - Лидс: обзор матча 01 февраля 2017
Блэкберн
01.02.2017, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 29 тур
1 : 2
Завершен
Лидс
83'
Э. Беннетт
74'
С. Даллас
89'
П. Янссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Лидс
89'
ГОЛ! 1:2!
П. Янссон
ГОЛ! 1:1!
Э. Беннетт
83'
Замена
К. Конвэй
️️️️
Л. Фини
78'
78'
Замена
Р. Виейра
️️️️
Ю. О'Кейн
Замена
К. Конвэй
️️️️
Д. Лоу
78'
74'
ГОЛ! 0:1!
С. Даллас
61'
Замена
С. Дукара
️️️️
К. Руф
45'
Замена
П. Эрнандес
️️️️
Х. Сако
35'
Желтая карточка
П. Янссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
23
Джейсон Стил
ВР
3
Гордон Грир
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
17
Эллиот Беннетт
ЛП
16
Джейсон Лоу
ОП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
24
Лиэм Фини
ПП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Лидс
31
Роберт Грин
ВР
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
23
Лиам Бридкатт
ЛП
32
Юнан О'Кейн
ПП
7
Кемар Руф
ЦФ
9
Хади Сако
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
23
Дэнни Гатри
ЦП
11
Коннор Мэхони
ПВ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
Лидс
16
Марко Сильвестри
ВР
2
Льюи Койл
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
14
Роналду Виейра
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
23
Маркус Антонссон
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
4-1-3-2
23
Стил
3
Грир
33
Уильямс
4
Малгрю
24
Ньямб
16
Лоу
17
Беннетт
26
Ленихэн
24
Фини
20
Галлахер
12
Грэм
3-2-2-3
31
Грин
12
Эйлинг
5
Бартли
18
Янссон
28
Берарди
15
Даллас
32
О'Кейн
23
Бридкатт
9
Вуд
9
Сако
7
Руф
16
Лоу
32
Конвэй
32
Конвэй
16
Лоу
32
О'Кейн
14
Виейра
14
Виейра
32
О'Кейн
9
Сако
19
Эрнандес
19
Эрнандес
9
Сако
7
Руф
15
Дукара
15
Дукара
7
Руф
Остались в запасе
Блэкберн
Лидс
11
Коннор Мэхони
ПВ
1
Давид Райя
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
23
Дэнни Гатри
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
2
Льюи Койл
ПЗ
16
Марко Сильвестри
ВР
27
Калвин Филлипс
ОП
23
Маркус Антонссон
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
11
Коннор Мэхони
ПВ
1
Давид Райя
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
23
Дэнни Гатри
ЦП
Остались в запасе
2
Льюи Койл
ПЗ
16
Марко Сильвестри
ВР
27
Калвин Филлипс
ОП
23
Маркус Антонссон
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Блэкберн - Лидс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
Стадион:
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