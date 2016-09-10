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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Блэкберн
Куинз Парк Рейнджерс - Блэкберн: обзор матча 10 сентября 2016
Куинз Парк Рейнджерс
10.09.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 6 тур
1 : 1
Завершен
Блэкберн
65'
Т. Чери
73'
С. Галлахер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Блэкберн
83'
Замена
М. Самуэльсен
️️️️
Д. Грэм
Замена
И. Силла
️️️️
Н. Эль-Хайяти
80'
77'
Замена
М. Эмнес
️️️️
С. Галлахер
74'
Желтая карточка
Д. Лоу
73'
ГОЛ! 1:1!
С. Галлахер
Пас отдал
К. Эванс
ГОЛ! 1:0!
Т. Чери
65'
Желтая карточка
Д. Перч
61'
Желтая карточка
О. Шодипо
50'
47'
Желтая карточка
Х. Акпан
Замена
К. Вашингтон
️️️️
С. Полтер
45'
42'
Желтая карточка
Д. Уильямс
34'
Замена
К. Эванс
️️️️
Ч. Малгрю
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
20
Карл Хенри
ЦП
9
Тьяррон Чери
АП
24
Джордан Кузинс
ПП
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Блэкберн
23
Джейсон Стил
ВР
28
Томми Хобан
ЦЗ
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
3
Гордон Грир
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
10
Бен Маршалл
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
32
Крэйг Конвэй
ПП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Оуэн Койл
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
47
Кристофер Пол
ЦП
16
Ариэль Борысюк
ЦП
26
Идрисса Силла
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
29
Джек Бирн
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
23
Дэнни Гатри
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
4-2-1-3
12
Смитис
21
Бидуэлл
24
Перч
24
Холл
5
Онуоха
20
Хенри
24
Кузинс
9
Чери
91
Полтер
19
Эль-Хайяти
30
Шодипо
4-1-3-2
23
Стил
4
Малгрю
3
Грир
33
Уильямс
28
Хобан
16
Лоу
32
Конвэй
21
Акпан
10
Маршалл
20
Галлахер
12
Грэм
19
Эль-Хайяти
26
Силла
26
Силла
19
Эль-Хайяти
91
Полтер
14
Вашингтон
14
Вашингтон
91
Полтер
4
Малгрю
30
Эванс
30
Эванс
4
Малгрю
12
Грэм
14
Самуэльсен
14
Самуэльсен
12
Грэм
20
Галлахер
11
Эмнес
11
Эмнес
20
Галлахер
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Блэкберн
47
Кристофер Пол
ЦП
13
Мэтт Ингрэм
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
16
Ариэль Борысюк
ЦП
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
1
Давид Райя
ВР
29
Джек Бирн
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
23
Дэнни Гатри
ЦП
Главный тренер
Оуэн Койл
Остались в запасе
47
Кристофер Пол
ЦП
13
Мэтт Ингрэм
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
16
Ариэль Борысюк
ЦП
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
29
Джек Бирн
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
23
Дэнни Гатри
ЦП
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Главный тренер
Оуэн Койл
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Блэкберн
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Кейт Страуд
(Гемпшир)
Стадион:
Лофтус Роуд
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