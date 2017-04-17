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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Бристоль Сити
Блэкберн - Бристоль Сити: обзор матча 17 апреля 2017
Блэкберн
17.04.2017, понедельник, 17:00
Англия. Чемпионшип, 43 тур
1 : 1
Завершен
Бристоль Сити
71'
С. Галлахер
14'
Т. Абрахам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Бристоль Сити
86'
Желтая карточка
Д. Коттерилл
85'
Замена
А. Уилбрахам
️️️️
М. Тейлор
81'
Желтая карточка
Д. Брайан
77'
Замена
Д. Коттерилл
️️️️
М. Литтл
74'
Замена
К. О'Доуда
️️️️
Д. Патерсон
ГОЛ! 1:1!
С. Галлахер
Пас отдал
Э. Беннетт
71'
Замена
М. Эмнес
️️️️
Э. Уорд
67'
Желтая карточка
Д. Уильямс
54'
49'
Желтая карточка
Б. Райт
Замена
Л. Жоао
️️️️
Л. Фини
45'
Замена
К. Конвэй
️️️️
Р. Ньямб
45'
Желтая карточка
Э. Беннетт
22'
14'
ГОЛ! 0:1!
Т. Абрахам
Пас отдал
Д. Патерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
19
Эллиотт Уорд
ЦЗ
28
Томми Хобан
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
11
Коннор Мэхони
ПВ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
8
Кори Смит
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
8
Джош Браунхилл
ПП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Блэкберн
30
Уэс Браун
ЦЗ
23
Дэнни Гатри
ЦП
27
Виллем Томлинсон
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Бристоль Сити
13
Фабиан Гифер
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
11
Дэвид Коттерилл
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Райя
33
Уильямс
19
Уорд
28
Хобан
24
Ньямб
16
Лоу
17
Беннетт
24
Фини
21
Акпан
11
Мэхони
20
Галлахер
4-3-3
34
Филдинг
2
Литтл
44
Флинт
3
Райт
23
Брайан
8
Браунхилл
7
Пак
8
Смит
9
Тейлор
18
Абрахам
35
Патерсон
19
Уорд
11
Эмнес
11
Эмнес
19
Уорд
24
Ньямб
32
Конвэй
32
Конвэй
24
Ньямб
24
Фини
19
Жоао
19
Жоао
24
Фини
35
Патерсон
47
О'Доуда
47
О'Доуда
35
Патерсон
9
Тейлор
18
Уилбрахам
18
Уилбрахам
9
Тейлор
2
Литтл
11
Коттерилл
11
Коттерилл
2
Литтл
Остались в запасе
Блэкберн
Бристоль Сити
30
Уэс Браун
ЦЗ
23
Дэнни Гатри
ЦП
27
Виллем Томлинсон
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
13
Фабиан Гифер
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
17
Ли Томлин
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
30
Уэс Браун
ЦЗ
23
Дэнни Гатри
ЦП
27
Виллем Томлинсон
ЦП
Остались в запасе
13
Фабиан Гифер
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
17
Ли Томлин
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Блэкберн - Бристоль Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Ивуд Парк
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