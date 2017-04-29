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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Астон Вилла
Блэкберн - Астон Вилла: обзор матча 29 апреля 2017
Блэкберн
29.04.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 45 тур
1 : 0
Завершен
Астон Вилла
54'
Д. Грэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Астон Вилла
Замена
Л. Жоао
️️️️
С. Галлахер
90'
+2
Замена
Х. Акпан
️️️️
Д. Лоу
87'
Замена
К. Конвэй
️️️️
Д. Грэм
75'
72'
Замена
Д. Грилиш
️️️️
Д. Коджиа
72'
Замена
А. Адома
️️️️
К. Хурихейн
64'
Замена
Г. Агбонлахор
️️️️
Х. Лэнсбери
ГОЛ! 1:0!
Д. Грэм
Пас отдал
Д. Лоу
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
19
Эллиотт Уорд
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
23
Дэнни Гатри
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Астон Вилла
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
10
Леандро Бакуна
ПП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Блэкберн
23
Джейсон Стил
ВР
28
Томми Хобан
ЦЗ
21
Хоуп Акпан
ЦП
11
Коннор Мэхони
ПВ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
37
Альберт Адома
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
4-1-3-2
1
Райя
19
Уорд
33
Уильямс
4
Малгрю
24
Ньямб
16
Лоу
26
Ленихэн
17
Беннетт
23
Гатри
12
Грэм
20
Галлахер
4-4-2
26
Джонстон
17
Бэйкер
17
Честер
21
Хаттон
3
Тэйлор
10
Бакуна
14
Хурихейн
20
Гарднер
23
Лэнсбери
25
Хоган
26
Коджиа
16
Лоу
21
Акпан
21
Акпан
16
Лоу
12
Грэм
32
Конвэй
32
Конвэй
12
Грэм
20
Галлахер
19
Жоао
19
Жоао
20
Галлахер
14
Хурихейн
37
Адома
37
Адома
14
Хурихейн
26
Коджиа
10
Грилиш
10
Грилиш
26
Коджиа
23
Лэнсбери
11
Агбонлахор
11
Агбонлахор
23
Лэнсбери
Остались в запасе
Блэкберн
Астон Вилла
11
Коннор Мэхони
ПВ
23
Джейсон Стил
ВР
28
Томми Хобан
ЦЗ
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
31
Марк Банн
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
11
Коннор Мэхони
ПВ
23
Джейсон Стил
ВР
28
Томми Хобан
ЦЗ
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Блэкберн - Астон Вилла
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Джефф Элтрингем
(Тайн)
Стадион:
Ивуд Парк
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