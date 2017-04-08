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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Барнсли
Блэкберн - Барнсли: обзор матча 08 апреля 2017
Блэкберн
08.04.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 41 тур
0 : 2
Завершен
Барнсли
3'
М. Робертс
10'
М. Уоткинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Барнсли
90'
+4
Замена
А. Моуатт
️️️️
Д. Монкур
88'
Замена
А. Армстронг
️️️️
Р. Кент
68'
Желтая карточка
М. Уоткинс
Желтая карточка
Т. Хобан
67'
Замена
К. Конвэй
️️️️
М. Эмнес
65'
Замена
С. Галлахер
️️️️
Д. Грэм
53'
Желтая карточка
Э. Беннетт
45'
Замена
Д. Грэм
️️️️
Д. Гатри
45'
10'
ГОЛ! 0:2!
М. Уоткинс
Пас отдал
Д. Сковен
3'
ГОЛ! 0:1!
М. Робертс
Пас отдал
А. МакДональд
0'
Замена
Т. Брэдшоу
️️️️
Р. Хеджс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
23
Джейсон Стил
ВР
28
Томми Хобан
ЦЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
23
Дэнни Гатри
ЦП
11
Коннор Мэхони
ПВ
19
Лукас Жоао
ЦФ
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Барнсли
17
Адам Дэвис
ВР
2
Гетин Джонс
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
5
Ангус МакДональд
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
20
Джордж Монкур
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
37
Мэттью Джеймс
АП
26
Райан Хеджс
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
19
Эллиотт Уорд
ЦЗ
24
Лиэм Фини
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Барнсли
30
Ник Таунсенд
ВР
5
Адам Джексон
ЦЗ
20
Каллум Элдер
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
27
Эллиотт Ли
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
4-1-2-1-2
23
Стил
28
Хобан
30
Браун
33
Уильямс
24
Ньямб
16
Лоу
17
Беннетт
23
Гатри
11
Мэхони
11
Эмнес
19
Жоао
4-2-2-2
17
Дэвис
17
Джанко
4
Робертс
5
МакДональд
2
Джонс
20
Монкур
4
Сковен
37
Джеймс
77
Кент
23
Уоткинс
26
Хеджс
23
Гатри
12
Грэм
12
Грэм
23
Гатри
11
Эмнес
32
Конвэй
32
Конвэй
11
Эмнес
Грэм
20
Галлахер
20
Галлахер
Грэм
20
Монкур
20
Моуатт
20
Моуатт
20
Монкур
26
Хеджс
9
Брэдшоу
9
Брэдшоу
26
Хеджс
77
Кент
10
Армстронг
10
Армстронг
77
Кент
Остались в запасе
Блэкберн
Барнсли
1
Давид Райя
ВР
19
Эллиотт Уорд
ЦЗ
24
Лиэм Фини
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
30
Ник Таунсенд
ВР
5
Адам Джексон
ЦЗ
20
Каллум Элдер
ЦП
27
Эллиотт Ли
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
19
Эллиотт Уорд
ЦЗ
24
Лиэм Фини
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
Остались в запасе
30
Ник Таунсенд
ВР
5
Адам Джексон
ЦЗ
20
Каллум Элдер
ЦП
27
Эллиотт Ли
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Статистика матча Блэкберн - Барнсли
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 11 тур
Барнсли
1 : 2
17.10.2026
Кембридж Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Оливер Лэнгфорд
(Уэст-Мидлендс)
Стадион:
Ивуд Парк
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