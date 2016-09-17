Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Ротерхэм
Блэкберн - Ротерхэм: обзор матча 17 сентября 2016
Блэкберн
17.09.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
4 : 2
Завершен
Ротерхэм
22'
К. Конвэй
29'
М. Эмнес
46'
Б. Маршалл
90+2'
С. Галлахер
12'
Д. Уорд
83'
Д. Уорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Ротерхэм
Замена
М. Самуэльсен
️️️️
К. Конвэй
90'
+3
ГОЛ! 4:2!
С. Галлахер
Пас отдал
М. Эмнес
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
С. Келли
83'
ГОЛ! 3:2!
Д. Уорд
Пас отдал
С. Келли
Замена
Д. Ленихэн
️️️️
К. Эванс
82'
Замена
С. Уортон
️️️️
Г. Грир
81'
75'
Замена
У. Волкс
️️️️
Т. Адейеми
70'
Желтая карточка
Т. Адейеми
66'
Желтая карточка
И. Браун
58'
Желтая карточка
Д. Мэтток
51'
Замена
Д. Йетс
️️️️
С. Аллан
50'
Замена
Л. Фреклингтон
️️️️
Г. Халфорд
ГОЛ! 3:1!
Б. Маршалл
Пас отдал
М. Эмнес
46'
Желтая карточка
К. Эванс
41'
ГОЛ! 2:1!
М. Эмнес
Пас отдал
К. Конвэй
29'
ГОЛ! 1:1!
К. Конвэй
Пас отдал
К. Эванс
22'
12'
ГОЛ! 0:1!
Д. Уорд
Пас отдал
И. Браун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
23
Джейсон Стил
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
28
Томми Хобан
ЦЗ
3
Гордон Грир
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
10
Бен Маршалл
ЦП
23
Дэнни Гатри
ЦП
11
Марвин Эмнес
ПП
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Оуэн Койл
Ротерхэм
1
Ли Камп
ВР
3
Джо Мэтток
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
45
Грег Халфорд
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
19
Скотт Аллан
ЦП
15
Том Адейеми
ЦП
28
Джон Тейлор
ПП
37
Исайя Браун
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Алан Стаббс
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
16
Скотт Уортон
ЦЗ
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
29
Джек Бирн
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
Ротерхэм
12
Льюис Прайс
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
8
Ли Фреклингтон
ПП
12
Джерри Йетс
ЦФ
7
Энтони Форд
ЦФ
4-1-3-2
23
Стил
30
Эванс
3
Грир
33
Уильямс
28
Хобан
16
Лоу
10
Маршалл
23
Гатри
11
Эмнес
20
Галлахер
32
Конвэй
3-2-3-2
1
Камп
23
Фрай
6
Уилсон
45
Халфорд
12
Келли
3
Мэтток
28
Тейлор
15
Адейеми
19
Аллан
25
Уорд
37
Браун
3
Грир
16
Уортон
16
Уортон
3
Грир
32
Конвэй
14
Самуэльсен
14
Самуэльсен
32
Конвэй
30
Эванс
26
Ленихэн
26
Ленихэн
30
Эванс
19
Аллан
12
Йетс
12
Йетс
19
Аллан
15
Адейеми
6
Волкс
6
Волкс
15
Адейеми
45
Халфорд
8
Фреклингтон
8
Фреклингтон
45
Халфорд
Остались в запасе
Блэкберн
Ротерхэм
1
Давид Райя
ВР
24
Лиэм Фини
ЦП
29
Джек Бирн
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
Главный тренер
Оуэн Койл
12
Льюис Прайс
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
Главный тренер
Алан Стаббс
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
24
Лиэм Фини
ЦП
29
Джек Бирн
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
Остались в запасе
12
Льюис Прайс
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
Главный тренер
Оуэн Койл
Главный тренер
Алан Стаббс
Статистика матча Блэкберн - Ротерхэм
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Бонд
(Ланкашир)
Стадион:
Ивуд Парк
Новости команд
Все
Блэкберн
Ротерхэм
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Английский клуб пытается перехватить трансферную цель «Акрона»
2025.08.28 23:57
«Ротерхэм» – «Уиком Уондерерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2025
2025.03.18 21:35
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
2023.12.25 19:23
2
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
2023.12.17 09:42
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Английский клуб пытается перехватить трансферную цель «Акрона»
2025.08.28 23:57
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
2023.12.25 19:23
2
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
2023.12.17 09:42
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
2023.11.02 00:50
«Ротерхэм» – «Уиком Уондерерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2025
2025.03.18 21:35
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Чемпионшип. «Норвич» разгромил «Куинз Парк Рейнджерс, «Лидс» проиграл «Бирмингему» и опустился на 3 место
2019.04.06 18:58
Гвардиола: «Мы хотим выступить хорошо во всех соревнованиях»
2019.01.06 19:35
Кубок Англии. «Манчестер Сити» забил семь голов «Ротерхэму»
2019.01.06 18:52
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+