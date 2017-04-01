Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Стефен Келли - статистика

Завершил карьеру
6 сентября 1983 (43)
#12 | Защитник
184 см | 80 кг
Ирландия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ротерхэм
20
0
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Ротерхэм
0 : 1
01.04.2017
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Ротерхэм
0 : 2
04.03.2017
Астон Вилла
1' - 18'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Брентфорд
4 : 2
25.02.2017
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Кардифф
5 : 0
18.02.2017
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Ротерхэм
2 : 3
14.02.2017
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ротерхэм
1 : 1
11.02.2017
Блэкберн
1' - 90'
86'
44'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Бристоль Сити
1 : 0
04.02.2017
Ротерхэм
1' - 85'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Ноттингем Форест
2 : 0
31.01.2017
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Ротерхэм
0 : 1
28.01.2017
Барнсли
25' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Ньюкасл
4 : 0
21.01.2017
Ротерхэм
87' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Ротерхэм
2 : 1
14.01.2017
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Ротерхэм
1 : 2
29.12.2016
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Ротерхэм
3 : 2
26.12.2016
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 0
17.12.2016
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Фулхэм
2 : 1
13.12.2016
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Ротерхэм
1 : 0
10.12.2016
Куинз Парк Рейнджерс
90' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Бертон Альбион
2 : 1
03.12.2016
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Ротерхэм
1 : 2
26.11.2016
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Дерби Каунти
3 : 0
19.11.2016
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Ротерхэм
1 : 3
05.11.2016
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
29.10.2016
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бирмингем Сити
4 : 2
18.10.2016
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Блэкберн
4 : 2
17.09.2016
Ротерхэм
1' - 90'
83'
90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Ротерхэм
2 : 2
14.09.2016
Ноттингем Форест
84' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Ротерхэм
2 : 2
10.09.2016
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Барнсли
4 : 0
27.08.2016
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Ротерхэм
1 : 0
20.08.2016
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Брайтон
3 : 0
16.08.2016
Ротерхэм
1' - 90'
57'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Астон Вилла
3 : 0
13.08.2016
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Ротерхэм
2 : 2
06.08.2016
Вулверхэмптон
1' - 90'
81'
Главные новости
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
22:43
49
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
22:39
2
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
21:57
1
Мостовой отреагировал на вымученную победу «Спартака» над «Факелом»
21:38
2
ВидеоСоболев забил «Балтике» из-за дикой ошибки Латышонка, перешедшего из «Зенита»
21:27
13
Роналду может зимой покинуть «Аль-Наср»
20:54
1
Кахигао ответил, когда «Спартак» продлит Барко
20:51
4
Федотов проанализировал удаление в матче «Спартак» – «Факел»
20:38
1
Рабинер прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
20:32
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+