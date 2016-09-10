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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Бристоль Сити
Ротерхэм - Бристоль Сити: обзор матча 10 сентября 2016
Ротерхэм
10.09.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 6 тур
2 : 2
Завершен
Бристоль Сити
6'
И. Браун
58'
Э. Флинт (АГ)
74'
Т. Абрахам
83'
Б. Рид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Бристоль Сити
Желтая карточка
Д. Уорд
90'
+1
83'
ГОЛ! 2:2!
Б. Рид
Пас отдал
Д. Брайан
Замена
С. Аллан
️️️️
И. Браун
81'
Желтая карточка
Л. Камп
74'
74'
ГОЛ! 2:1!
Т. Абрахам
Замена
У. Волкс
️️️️
Д. Ньюэлл
69'
62'
Замена
Д. Экстранд
️️️️
С. Голбоурн
62'
Замена
К. О'Доуда
️️️️
Л. Фримен
62'
Замена
Д. Патерсон
️️️️
М. Литтл
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Э. Флинт
58'
Замена
Э. Форд
️️️️
Д. Тейлор
45'
36'
Желтая карточка
Л. Томлин
ГОЛ! 1:0!
И. Браун
Пас отдал
Г. Халфорд
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Ли Камп
ВР
45
Грег Халфорд
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
28
Джон Тейлор
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
37
Исайя Браун
АП
4
Доминик Болл
ПП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Алан Стаббс
Бристоль Сити
12
Ричард О'Доннелл
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
15
Люк Фримен
АП
14
Бобби Рид
АП
17
Ли Томлин
АП
19
Гари О'Нил
ПП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Ротерхэм
45
Лоуренс Билбо
ВР
3
Джо Мэтток
ЦЗ
19
Скотт Аллан
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
12
Джерри Йетс
ЦФ
7
Энтони Форд
ЦФ
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
15
Тэйлор Мур
ЦЗ
5
Джоэль Экстранд
ПЗ
7
Марлон Пак
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Камп
14
Фишер
6
Уилсон
23
Фрай
45
Халфорд
12
Келли
28
Тейлор
11
Ньюэлл
4
Болл
37
Браун
25
Уорд
3-2-1-3-1
12
О'Доннелл
44
Флинт
2
Литтл
13
Голбоурн
32
Магнуссон
23
Брайан
19
О'Нил
14
Рид
17
Томлин
15
Фримен
18
Абрахам
37
Браун
19
Аллан
19
Аллан
37
Браун
11
Ньюэлл
6
Волкс
6
Волкс
11
Ньюэлл
28
Тейлор
7
Форд
7
Форд
28
Тейлор
13
Голбоурн
5
Экстранд
5
Экстранд
13
Голбоурн
15
Фримен
47
О'Доуда
47
О'Доуда
15
Фримен
2
Литтл
35
Патерсон
35
Патерсон
2
Литтл
Остались в запасе
Ротерхэм
Бристоль Сити
12
Джерри Йетс
ЦФ
45
Лоуренс Билбо
ВР
3
Джо Мэтток
ЦЗ
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
Главный тренер
Алан Стаббс
34
Фрэнк Филдинг
ВР
15
Тэйлор Мур
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
12
Джерри Йетс
ЦФ
45
Лоуренс Билбо
ВР
3
Джо Мэтток
ЦЗ
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
15
Тэйлор Мур
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
Главный тренер
Алан Стаббс
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Ротерхэм - Бристоль Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Нью-Йорк
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