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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Барнсли
Ротерхэм - Барнсли: обзор матча 28 января 2017
Ротерхэм
28.01.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 28 тур
0 : 1
Завершен
Барнсли
70'
А. Армстронг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Барнсли
87'
Замена
А. Хэммилл
️️️️
Р. Кент
81'
Замена
Р. Уильямс
️️️️
А. Армстронг
Замена
С. Аллан
️️️️
Д. Фишер
77'
70'
ГОЛ! 0:1!
А. Армстронг
Пас отдал
Р. Кент
60'
Замена
К. Эванс
️️️️
А. Уайт
25'
Желтая карточка
Р. Кент
Замена
С. Келли
️️️️
А. Белаид
25'
Желтая карточка
Д. Мэтток
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
12
Ричард О'Доннелл
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
21
Ричард Смолвуд
ЦП
28
Джон Тейлор
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
26
Аймен Белаид
ЦП
7
Энтони Форд
ПП
12
Джерри Йетс
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Барнсли
17
Адам Дэвис
ВР
5
Ангус МакДональд
ЦЗ
3
Айдан Уайт
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
77
Райан Кент
ЛВ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
23
Марли Уоткинс
ПП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Ротерхэм
45
Лоуренс Билбо
ВР
40
Мэйсон Уоррен
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
19
Скотт Аллан
ЦП
15
Том Адейеми
ЦП
20
Декстер Блэксток
ЦФ
Барнсли
30
Ник Таунсенд
ВР
16
Каллум Эванс
ЦЗ
5
Адам Джексон
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
7
Райан Уильямс
ЦП
7
Адам Хэммилл
ЦП
23
Стефан Пэйн
ЦФ
3-5-2
12
О'Доннелл
6
Вуд
14
Фишер
3
Мэтток
21
Смолвуд
28
Тейлор
6
Волкс
26
Белаид
7
Форд
25
Уорд
12
Йетс
3-3-1-2
17
Дэвис
5
МакДональд
3
Уайт
4
Робертс
23
Уоткинс
4
Сковен
37
Джеймс
77
Кент
10
Армстронг
9
Брэдшоу
26
Белаид
12
Келли
12
Келли
26
Белаид
14
Фишер
19
Аллан
19
Аллан
14
Фишер
3
Уайт
16
Эванс
16
Эванс
3
Уайт
10
Армстронг
7
Уильямс
7
Уильямс
10
Армстронг
77
Кент
7
Хэммилл
7
Хэммилл
77
Кент
Остались в запасе
Ротерхэм
Барнсли
20
Декстер Блэксток
ЦФ
40
Мэйсон Уоррен
ЦЗ
45
Лоуренс Билбо
ВР
15
Том Адейеми
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
30
Ник Таунсенд
ВР
5
Адам Джексон
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
23
Стефан Пэйн
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Остались в запасе
20
Декстер Блэксток
ЦФ
40
Мэйсон Уоррен
ЦЗ
45
Лоуренс Билбо
ВР
15
Том Адейеми
ЦП
Остались в запасе
30
Ник Таунсенд
ВР
5
Адам Джексон
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
23
Стефан Пэйн
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Статистика матча Ротерхэм - Барнсли
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 11 тур
Барнсли
1 : 2
17.10.2026
Кембридж Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Кейт Страуд
(Гемпшир)
Стадион:
Нью-Йорк
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