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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Лидс
Ротерхэм - Лидс: обзор матча 26 ноября 2016
Ротерхэм
26.11.2016, суббота, 20:30
Англия. Чемпионшип, 18 тур
1 : 2
Завершен
Лидс
86'
Р. Вуд
14'
К. Вуд
45+7'
С. Дукара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Лидс
90'
+2
Желтая карточка
Р. Грин
90'
Замена
Г. Берарди
️️️️
Х. Сако
ГОЛ! 1:2!
Р. Вуд
Пас отдал
И. Браун
86'
Замена
Э. Форд
️️️️
Д. Ньюэлл
76'
73'
Замена
М. Антонссон
️️️️
К. Руф
63'
Замена
С. Даллас
️️️️
С. Дукара
54'
Желтая карточка
Ю. О'Кейн
45'
+7
ГОЛ! 0:2!
С. Дукара
Пас отдал
К. Руф
Замена
Л. Прайс
️️️️
Л. Камп
35'
Красная карточка
П. Одемвингие
29'
14'
ГОЛ! 0:1!
К. Вуд
Пас отдал
Ч. Тэйлор
Замена
У. Волкс
️️️️
Г. Халфорд
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Ли Камп
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
45
Грег Халфорд
ЦП
15
Том Адейеми
ПП
27
Питер Одемвингие
ЛФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
37
Исайя Браун
РФ
Главный тренер
Кенни Джакетт
Лидс
31
Роберт Грин
ВР
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
32
Юнан О'Кейн
ЦП
7
Кемар Руф
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
9
Хади Сако
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Ротерхэм
12
Льюис Прайс
ВР
3
Джо Мэтток
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
26
Аймен Белаид
ЦП
12
Джерри Йетс
ЦФ
7
Энтони Форд
ЦФ
Лидс
16
Марко Сильвестри
ВР
15
Стюарт Даллас
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
23
Маркус Антонссон
ЦФ
4-3-3
1
Камп
4
Болл
14
Фишер
6
Вуд
12
Келли
11
Ньюэлл
45
Халфорд
15
Адейеми
27
Одемвингие
25
Уорд
37
Браун
4-1-1-4
31
Грин
18
Тэйлор
6
Купер
5
Бартли
12
Эйлинг
27
Филлипс
32
О'Кейн
9
Сако
15
Дукара
9
Вуд
7
Руф
1
Камп
12
Прайс
12
Прайс
1
Камп
45
Халфорд
6
Волкс
6
Волкс
45
Халфорд
11
Ньюэлл
7
Форд
7
Форд
11
Ньюэлл
15
Дукара
15
Даллас
15
Даллас
15
Дукара
9
Сако
28
Берарди
28
Берарди
9
Сако
7
Руф
23
Антонссон
23
Антонссон
7
Руф
Остались в запасе
Ротерхэм
Лидс
12
Джерри Йетс
ЦФ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
26
Аймен Белаид
ЦП
Главный тренер
Кенни Джакетт
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Мэтт Гримес
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
12
Джерри Йетс
ЦФ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
26
Аймен Белаид
ЦП
Остались в запасе
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Мэтт Гримес
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
Главный тренер
Кенни Джакетт
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Ротерхэм - Лидс
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Нью-Йорк
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