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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Ротерхэм
Брентфорд - Ротерхэм: обзор матча 25 февраля 2017
Брентфорд
25.02.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 34 тур
4 : 2
Завершен
Ротерхэм
13'
Хота
78'
Н. Йеннарис
90+2'
Хота (П)
90+5'
Хота
67'
А. Белаид
87'
Э. Форд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Ротерхэм
ГОЛ! 4:2!
Хота
90'
+5
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Хота
90'
+2
87'
ГОЛ! 2:2!
Э. Форд
86'
Замена
Д. Блэксток
️️️️
Р. Смолвуд
83'
Замена
Д. Мэтток
️️️️
А. Белаид
ГОЛ! 2:1!
Н. Йеннарис
Пас отдал
Р. Вудс
78'
Замена
Д. Шайбу
️️️️
К. Кершбаумер
77'
Замена
С. Каньос
️️️️
Ф. Джозефзун
71'
67'
ГОЛ! 1:1!
А. Белаид
Пас отдал
Э. Форд
60'
Замена
Э. Форд
️️️️
Д. Ньюэлл
Желтая карточка
Н. Йеннарис
34'
16'
Желтая карточка
Д. Тейлор
ГОЛ! 1:0!
Хота
Пас отдал
Ф. Джозефзун
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
7
Константин Кершбаумер
ПП
24
Хота
ПВ
8
Флориан Джозефзун
ПВ
Главный тренер
Дин Смит
Ротерхэм
12
Льюис Прайс
ВР
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
26
Аймен Белаид
ЦП
15
Том Адейеми
ЦП
28
Джон Тейлор
ПП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Брентфорд
1
Джек Бонхэм
ВР
39
Том Филд
ЛП
40
Рис Коул
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
20
Джастин Шайбу
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Ротерхэм
40
Мэйсон Уоррен
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
27
Алекс Брэй
ЦП
20
Декстер Блэксток
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
7
Энтони Форд
ЦФ
4-4-2
25
Бентли
3
Генри
2
Колен
15
Иган
6
Бьелланд
18
Вудс
14
Сойерс
23
Йеннарис
7
Кершбаумер
24
Хота
8
Джозефзун
3-5-1-1
12
Прайс
12
Келли
6
Аджайи
14
Паррингтон
28
Тейлор
6
Волкс
26
Белаид
15
Адейеми
21
Смолвуд
11
Ньюэлл
25
Уорд
8
Джозефзун
7
Каньос
7
Каньос
8
Джозефзун
7
Кершбаумер
20
Шайбу
20
Шайбу
7
Кершбаумер
21
Смолвуд
20
Блэксток
20
Блэксток
21
Смолвуд
26
Белаид
3
Мэтток
3
Мэтток
26
Белаид
11
Ньюэлл
7
Форд
7
Форд
11
Ньюэлл
Остались в запасе
Брентфорд
Ротерхэм
1
Джек Бонхэм
ВР
39
Том Филд
ЛП
40
Рис Коул
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
12
Джерри Йетс
ЦФ
40
Мэйсон Уоррен
ЦЗ
27
Алекс Брэй
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
39
Том Филд
ЛП
40
Рис Коул
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Остались в запасе
12
Джерри Йетс
ЦФ
40
Мэйсон Уоррен
ЦЗ
27
Алекс Брэй
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Брентфорд - Ротерхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Информация о матче
Главный судья:
Энди Дэвис
(Хэмпшир)
Стадион:
Гриффин Парк
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