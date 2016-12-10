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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Куинз Парк Рейнджерс
Ротерхэм - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 10 декабря 2016
Ротерхэм
10.12.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 20 тур
1 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
24'
И. Браун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Куинз Парк Рейнджерс
Замена
С. Келли
️️️️
Д. Ньюэлл
90'
89'
Замена
П. Вшолек
️️️️
Т. Чери
Желтая карточка
Э. Форд
87'
Замена
Д. Тейлор
️️️️
И. Браун
86'
Замена
У. Волкс
️️️️
Т. Адейеми
85'
Желтая карточка
Л. Фреклингтон
83'
73'
Желтая карточка
С. Полтер
72'
Замена
Б. Глэдвин
️️️️
Сандро
59'
Замена
С. Полтер
️️️️
Й. Нгбакото
Желтая карточка
Т. Адейеми
50'
48'
Желтая карточка
М. Луонго
45'
+3
Желтая карточка
Й. Нгбакото
ГОЛ! 1:0!
И. Браун
Пас отдал
Д. Уорд
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
12
Льюис Прайс
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
26
Аймен Белаид
ЦП
15
Том Адейеми
ЦП
8
Ли Фреклингтон
ПП
7
Энтони Форд
ПП
37
Исайя Браун
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
9
Тьяррон Чери
ЦП
24
Джордан Кузинс
АП
30
Сандро
ПП
7
Йени Нгбакото
ПВ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Ротерхэм
45
Лоуренс Билбо
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
28
Джон Тейлор
ЦП
20
Декстер Блэксток
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
20
Карл Хенри
ЦП
7
Бен Глэдвин
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
3-5-2
12
Прайс
6
Вуд
3
Мэтток
14
Фишер
8
Фреклингтон
11
Ньюэлл
26
Белаид
15
Адейеми
7
Форд
25
Уорд
37
Браун
4-3-2-1
12
Смитис
5
Онуоха
24
Холл
6
Линч
21
Бидуэлл
30
Сандро
9
Чери
21
Луонго
7
Нгбакото
24
Кузинс
14
Вашингтон
11
Ньюэлл
12
Келли
12
Келли
11
Ньюэлл
15
Адейеми
6
Волкс
6
Волкс
15
Адейеми
37
Браун
28
Тейлор
28
Тейлор
37
Браун
9
Чери
22
Вшолек
22
Вшолек
9
Чери
30
Сандро
7
Глэдвин
7
Глэдвин
30
Сандро
7
Нгбакото
91
Полтер
91
Полтер
7
Нгбакото
Остались в запасе
Ротерхэм
Куинз Парк Рейнджерс
20
Декстер Блэксток
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
45
Лоуренс Билбо
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
13
Мэтт Ингрэм
ВР
20
Карл Хенри
ЦП
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Остались в запасе
20
Декстер Блэксток
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
45
Лоуренс Билбо
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
20
Карл Хенри
ЦП
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Статистика матча Ротерхэм - Куинз Парк Рейнджерс
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Джереми Симпсон
(Ланкашир)
Стадион:
Нью-Йорк
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