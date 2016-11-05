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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Престон
Ротерхэм - Престон: обзор матча 05 ноября 2016
Ротерхэм
05.11.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 16 тур
1 : 3
Завершен
Престон
71'
Р. Вуд
22'
Д. Хагилл
27'
К. Робинсон
80'
М. Вермийл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Престон
89'
Замена
Д. Бэкфорд
️️️️
Э. МакГиди
80'
ГОЛ! 1:3!
М. Вермийл
Пас отдал
Д. Джонсон
77'
Замена
М. Вермийл
️️️️
Б. Прингл
Замена
И. Браун
️️️️
Д. Тейлор
76'
ГОЛ! 1:2!
Р. Вуд
Пас отдал
П. Одемвингие
71'
55'
Желтая карточка
Д. Джонсон
55'
Замена
С. Макиенок
️️️️
Д. Хагилл
Замена
П. Одемвингие
️️️️
Д. Блэксток
45'
Замена
Г. Халфорд
️️️️
Д. Болл
45'
27'
ГОЛ! 0:2!
К. Робинсон
Пас отдал
Э. МакГиди
22'
ГОЛ! 0:1!
Д. Хагилл
Пас отдал
Г. Каннингэм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Ли Камп
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
28
Джон Тейлор
ПП
20
Декстер Блэксток
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Кенни Джакетт
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
18
Бен Прингл
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Ротерхэм
12
Льюис Прайс
ВР
45
Грег Халфорд
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
26
Аймен Белаид
ЦП
37
Исайя Браун
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
7
Энтони Форд
ЦФ
Престон
1
Андерс Линдегаард
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
2
Марник Вермийл
ЦЗ
16
Лайам Гримшоу
ЦП
24
Симон Макиенок
ЦФ
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
3-2-3-2
1
Камп
23
Фрай
3
Мэтток
14
Фишер
6
Вуд
4
Болл
6
Волкс
11
Ньюэлл
28
Тейлор
25
Уорд
20
Блэксток
4-3-1-2
12
Максвелл
5
Кларк
8
Каннингэм
15
Баптисте
3
Райт
18
Прингл
12
Галлахер
14
Джонсон
46
МакГиди
9
Хагилл
47
Робинсон
4
Болл
45
Халфорд
45
Халфорд
4
Болл
28
Тейлор
37
Браун
37
Браун
28
Тейлор
20
Блэксток
27
Одемвингие
27
Одемвингие
20
Блэксток
18
Прингл
2
Вермийл
2
Вермийл
18
Прингл
9
Хагилл
24
Макиенок
24
Макиенок
9
Хагилл
46
МакГиди
10
Бэкфорд
10
Бэкфорд
46
МакГиди
Остались в запасе
Ротерхэм
Престон
12
Льюис Прайс
ВР
12
Стефен Келли
ПЗ
26
Аймен Белаид
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
Главный тренер
Кенни Джакетт
1
Андерс Линдегаард
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
16
Лайам Гримшоу
ЦП
9
Ион Дойл
РФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Остались в запасе
12
Льюис Прайс
ВР
12
Стефен Келли
ПЗ
26
Аймен Белаид
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
16
Лайам Гримшоу
ЦП
9
Ион Дойл
РФ
Главный тренер
Кенни Джакетт
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Статистика матча Ротерхэм - Престон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Информация о матче
Главный судья:
Энди Вулмер
(Нортгемптоншир)
Стадион:
Нью-Йорк
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