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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Астон Вилла
Ротерхэм - Астон Вилла: обзор матча 04 марта 2017
Ротерхэм
04.03.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 35 тур
0 : 2
Завершен
Астон Вилла
68'
У. Волкс (АГ)
87'
Д. Коджиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Астон Вилла
89'
Замена
К. Дэвис
️️️️
Д. Коджиа
87'
ГОЛ! 0:2!
Д. Коджиа
Пас отдал
К. Хурихейн
68'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
У. Волкс
Желтая карточка
А. Белаид
62'
Замена
Д. Ньюэлл
️️️️
Д. Тейлор
60'
Желтая карточка
Л. Фреклингтон
49'
Замена
Л. Фреклингтон
️️️️
Д. Уорд
45'
44'
Замена
Ж. Амави
️️️️
Д. Грилиш
33'
Замена
Д. Грилиш
️️️️
Б. Бьярнасон
Замена
Р. Смолвуд
️️️️
С. Келли
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
12
Льюис Прайс
ВР
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
28
Джон Тейлор
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
26
Аймен Белаид
ЦП
15
Том Адейеми
ЦП
7
Энтони Форд
ПП
12
Джерри Йетс
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Астон Вилла
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
15
Майл Йединак
ОП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
37
Альберт Адома
ПП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Ротерхэм
45
Лоуренс Билбо
ВР
40
Мэйсон Уоррен
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
27
Алекс Брэй
ЦП
8
Ли Фреклингтон
ПП
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
3-5-2
12
Прайс
14
Паррингтон
6
Аджайи
12
Келли
28
Тейлор
6
Волкс
26
Белаид
15
Адейеми
7
Форд
25
Уорд
12
Йетс
4-1-4-1
26
Джонстон
17
Бэйкер
17
Честер
21
Хаттон
3
Тэйлор
15
Йединак
37
Адома
23
Лэнсбери
14
Хурихейн
8
Бьярнасон
26
Коджиа
28
Тейлор
11
Ньюэлл
11
Ньюэлл
28
Тейлор
12
Келли
21
Смолвуд
21
Смолвуд
12
Келли
25
Уорд
8
Фреклингтон
8
Фреклингтон
25
Уорд
Грилиш
23
Амави
23
Амави
Грилиш
8
Бьярнасон
10
Грилиш
10
Грилиш
8
Бьярнасон
26
Коджиа
9
Дэвис
9
Дэвис
26
Коджиа
Остались в запасе
Ротерхэм
Астон Вилла
40
Мэйсон Уоррен
ЦЗ
45
Лоуренс Билбо
ВР
3
Джо Мэтток
ЦЗ
27
Алекс Брэй
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
31
Марк Банн
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
40
Мэйсон Уоррен
ЦЗ
45
Лоуренс Билбо
ВР
3
Джо Мэтток
ЦЗ
27
Алекс Брэй
ЦП
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Ротерхэм - Астон Вилла
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Стивен Мартин
(Стаффордшир)
Стадион:
Нью-Йорк
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