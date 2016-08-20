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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Брентфорд
Ротерхэм - Брентфорд: обзор матча 20 августа 2016
Ротерхэм
20.08.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 4 тур
1 : 0
Завершен
Брентфорд
32'
Д. Уорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Брентфорд
Замена
Д. Мэтток
️️️️
И. Браун
88'
84'
Замена
Д. МакИкран
️️️️
Л. Вибе
Замена
Э. Форд
️️️️
С. Аллан
84'
76'
Замена
Э. Ледесма
️️️️
Р. Сойерс
75'
Желтая карточка
М. Колен
Желтая карточка
Р. Смолвуд
70'
58'
Замена
С. Саундерс
️️️️
Л. МакЛед
Замена
Р. Смолвуд
️️️️
Т. Адейеми
46'
ГОЛ! 1:0!
Д. Уорд
Пас отдал
С. Аллан
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Ли Камп
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
15
Том Адейеми
ЦП
19
Скотт Аллан
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
28
Джон Тейлор
ЦП
37
Исайя Браун
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Алан Стаббс
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
15
Джон Иган
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
20
Каллум Элдер
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
4
Льюис МакЛед
АП
23
Николас Йеннарис
ПП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Ротерхэм
12
Льюис Прайс
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
21
Ричард Смолвуд
ЦП
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
12
Джерри Йетс
ЦФ
7
Энтони Форд
ЦФ
Брентфорд
43
Доминик Курашик
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
36
Джош Кларк
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
7
Сэм Саундерс
ЦП
26
Эммануэль Ледесма
ЦФ
4-4-2
1
Камп
4
Болл
6
Уилсон
14
Фишер
12
Келли
15
Адейеми
6
Волкс
28
Тейлор
19
Аллан
25
Уорд
37
Браун
3-5-1-1
25
Бентли
15
Иган
2
Колен
6
Дин
23
Йеннарис
20
Элдер
14
Сойерс
26
Вибе
18
Вудс
4
МакЛед
25
Хоган
37
Браун
3
Мэтток
3
Мэтток
37
Браун
15
Адейеми
21
Смолвуд
21
Смолвуд
15
Адейеми
19
Аллан
7
Форд
7
Форд
19
Аллан
26
Вибе
16
МакИкран
16
МакИкран
26
Вибе
4
МакЛед
7
Саундерс
7
Саундерс
4
МакЛед
14
Сойерс
26
Ледесма
26
Ледесма
14
Сойерс
Остались в запасе
Ротерхэм
Брентфорд
12
Джерри Йетс
ЦФ
12
Льюис Прайс
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
Главный тренер
Алан Стаббс
43
Доминик Курашик
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
36
Джош Кларк
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
12
Джерри Йетс
ЦФ
12
Льюис Прайс
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
Остались в запасе
43
Доминик Курашик
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
36
Джош Кларк
ЦП
Главный тренер
Алан Стаббс
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Ротерхэм - Брентфорд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Главный судья:
Джеймс Адкок
(Ноттингемшир)
Стадион:
Нью-Йорк
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