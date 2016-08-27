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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Ротерхэм
Барнсли - Ротерхэм: обзор матча 27 августа 2016
Барнсли
27.08.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
4 : 0
Завершен
Ротерхэм
54'
М. Робертс
57'
А. Хэммилл
86'
Т. Брэдшоу
90+1'
Р. Кент
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Ротерхэм
90'
+1
Желтая карточка
Д. Ньюэлл
ГОЛ! 4:0!
Р. Кент
Пас отдал
К. Хурихейн
90'
+1
Замена
Э. Ли
️️️️
А. Хэммилл
87'
ГОЛ! 3:0!
Т. Брэдшоу
Пас отдал
Э. Идом
86'
83'
Замена
Э. Форд
️️️️
И. Браун
79'
Замена
Д. Ньюэлл
️️️️
Д. Тейлор
Замена
Т. Брэдшоу
️️️️
С. Пэйн
72'
Замена
С. Пэйн
️️️️
С. Уиннелл
69'
65'
Замена
Д. Йетс
️️️️
Д. Форстер-Каски
ГОЛ! 2:0!
А. Хэммилл
Пас отдал
М. Уоткинс
57'
Желтая карточка
Д. Сковен
55'
ГОЛ! 1:0!
М. Робертс
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
17
Адам Дэвис
ВР
17
Энди Идом
ЦЗ
5
Ангус МакДональд
ЦЗ
3
Айдан Уайт
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
7
Адам Хэммилл
ЛП
77
Райан Кент
ЛВ
4
Джош Сковен
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Ротерхэм
1
Ли Камп
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
28
Джон Тейлор
ЦП
19
Скотт Аллан
АП
6
Уилл Волкс
ПП
37
Исайя Браун
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Алан Стаббс
Барнсли
30
Ник Таунсенд
ВР
16
Каллум Эванс
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
25
Шон Татон
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
27
Эллиотт Ли
ЦФ
23
Стефан Пэйн
ЦФ
Ротерхэм
12
Льюис Прайс
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
12
Джерри Йетс
ЦФ
7
Энтони Форд
ЦФ
4-3-1-2
17
Дэвис
17
Идом
3
Уайт
4
Робертс
5
МакДональд
7
Хэммилл
14
Хурихейн
4
Сковен
77
Кент
11
Уиннелл
23
Уоткинс
4-3-1-2
1
Камп
12
Келли
6
Уилсон
14
Фишер
4
Болл
6
Волкс
28
Тейлор
10
Форстер-Каски
19
Аллан
25
Уорд
37
Браун
Пэйн
9
Брэдшоу
9
Брэдшоу
Пэйн
7
Хэммилл
27
Ли
27
Ли
7
Хэммилл
11
Уиннелл
23
Пэйн
23
Пэйн
11
Уиннелл
10
Форстер-Каски
12
Йетс
12
Йетс
10
Форстер-Каски
28
Тейлор
11
Ньюэлл
11
Ньюэлл
28
Тейлор
37
Браун
7
Форд
7
Форд
37
Браун
Остались в запасе
Барнсли
Ротерхэм
25
Шон Татон
ЦФ
30
Ник Таунсенд
ВР
16
Каллум Эванс
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
Главный тренер
Пол Хекингботтом
12
Льюис Прайс
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
21
Ричард Смолвуд
ЦП
Главный тренер
Алан Стаббс
Остались в запасе
25
Шон Татон
ЦФ
30
Ник Таунсенд
ВР
16
Каллум Эванс
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
Остались в запасе
12
Льюис Прайс
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
21
Ричард Смолвуд
ЦП
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Главный тренер
Алан Стаббс
Статистика матча Барнсли - Ротерхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 11 тур
Барнсли
1 : 2
17.10.2026
Кембридж Юнайтед
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Информация о матче
Главный судья:
Грэм Скотт
(Оксфордшир)
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
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