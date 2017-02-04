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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Ротерхэм
Бристоль Сити - Ротерхэм: обзор матча 04 февраля 2017
Бристоль Сити
04.02.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 30 тур
1 : 0
Завершен
Ротерхэм
73'
М. Джурич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Ротерхэм
90'
Желтая карточка
У. Волкс
85'
Замена
Д. Блэксток
️️️️
С. Келли
Желтая карточка
Д. Коттерилл
79'
ГОЛ! 1:0!
М. Джурич
73'
67'
Замена
Д. Тейлор
️️️️
Э. Форд
63'
Замена
Д. Йетс
️️️️
Д. Мэтток
Замена
М. Джурич
️️️️
Т. Абрахам
58'
Замена
Д. Патерсон
️️️️
Л. Томлин
58'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
13
Фабиан Гифер
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЛП
17
Ли Томлин
АП
13
Йенс Хегелер
ПП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
11
Дэвид Коттерилл
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Ротерхэм
12
Ричард О'Доннелл
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
3
Джо Мэтток
ЛП
21
Ричард Смолвуд
ОП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
7
Энтони Форд
ПП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Ротерхэм
45
Лоуренс Билбо
ВР
40
Мэйсон Уоррен
ЦЗ
19
Скотт Аллан
ЦП
28
Джон Тейлор
ЦП
20
Декстер Блэксток
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Гифер
2
Литтл
13
Голбоурн
44
Флинт
23
Брайан
3
Райт
7
Пак
13
Хегелер
17
Томлин
11
Коттерилл
18
Абрахам
3-1-4-1
12
О'Доннелл
12
Келли
6
Вуд
6
Аджайи
21
Смолвуд
7
Форд
11
Ньюэлл
6
Волкс
3
Мэтток
25
Уорд
17
Томлин
35
Патерсон
35
Патерсон
17
Томлин
18
Абрахам
11
Джурич
11
Джурич
18
Абрахам
12
Келли
20
Блэксток
20
Блэксток
12
Келли
3
Мэтток
12
Йетс
12
Йетс
3
Мэтток
7
Форд
28
Тейлор
28
Тейлор
7
Форд
Остались в запасе
Бристоль Сити
Ротерхэм
34
Фрэнк Филдинг
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
40
Мэйсон Уоррен
ЦЗ
45
Лоуренс Билбо
ВР
19
Скотт Аллан
ЦП
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
Остались в запасе
40
Мэйсон Уоррен
ЦЗ
45
Лоуренс Билбо
ВР
19
Скотт Аллан
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Статистика матча Бристоль Сити - Ротерхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
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Бристоль Сити
0 : 5
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Англия. Чемпионшип, 14 тур
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1 : 2
04.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 13 тур
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31.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
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2 : 1
31.10.2026
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Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
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Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
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Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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