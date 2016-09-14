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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Ноттингем Форест
Ротерхэм - Ноттингем Форест: обзор матча 14 сентября 2016
Ротерхэм
14.09.2016, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 7 тур
2 : 2
Завершен
Ноттингем Форест
30'
Д. Тейлор
87'
Д. Тейлор
76'
М. Миллс
85'
А. Веллиос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Ноттингем Форест
90'
+6
Желтая карточка
Э. Личай
Желтая карточка
Д. Мэтток
89'
Желтая карточка
И. Браун
89'
ГОЛ! 2:2!
Д. Тейлор
Пас отдал
Л. Фреклингтон
87'
85'
ГОЛ! 1:2!
А. Веллиос
Замена
С. Келли
️️️️
Д. Йетс
84'
84'
Замена
Лика
️️️️
Д. Грант
Вторая желтая
Д. Фишер
83'
Замена
Л. Фреклингтон
️️️️
Т. Адейеми
82'
76'
ГОЛ! 1:1!
М. Миллс
Пас отдал
Х. Лэнсбери
Желтая карточка
Д. Фишер
74'
Замена
Д. Йетс
️️️️
Д. Уорд
69'
64'
Желтая карточка
Х. Лэнсбери
59'
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
Н. Думитру
58'
Желтая карточка
Б. Осборн
45'
Замена
М. Мансьенн
️️️️
Д. Перки
ГОЛ! 1:0!
Д. Тейлор
Пас отдал
И. Браун
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Ли Камп
ВР
45
Грег Халфорд
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
15
Том Адейеми
ЦП
19
Скотт Аллан
ЦП
28
Джон Тейлор
ПП
37
Исайя Браун
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Алан Стаббс
Ноттингем Форест
88
Владимир Стойкович
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
7
Джордж Грант
ЦП
12
Николао Думитру
ЛФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
23
Бен Осборн
РФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Ротерхэм
12
Льюис Прайс
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
8
Ли Фреклингтон
ПП
12
Джерри Йетс
ЦФ
7
Энтони Форд
ЦФ
Ноттингем Форест
13
Джордан Смит
ВР
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
7
Лика
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
3-2-3-2
1
Камп
3
Мэтток
23
Фрай
6
Уилсон
14
Фишер
45
Халфорд
15
Адейеми
19
Аллан
28
Тейлор
25
Уорд
37
Браун
4-3-3
88
Стойкович
2
Личай
5
Миллс
24
Перки
2
Траоре
23
Касами
23
Лэнсбери
7
Грант
23
Осборн
27
Веллиос
12
Думитру
25
Уорд
12
Йетс
12
Йетс
25
Уорд
Йетс
12
Келли
12
Келли
Йетс
15
Адейеми
8
Фреклингтон
8
Фреклингтон
15
Адейеми
24
Перки
28
Мансьенн
28
Мансьенн
24
Перки
7
Грант
7
Лика
7
Лика
7
Грант
12
Думитру
32
Бендтнер
32
Бендтнер
12
Думитру
Остались в запасе
Ротерхэм
Ноттингем Форест
12
Льюис Прайс
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
Главный тренер
Алан Стаббс
29
Мустафа Карайол
ЛВ
13
Джордан Смит
ВР
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
12
Льюис Прайс
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
Остались в запасе
29
Мустафа Карайол
ЛВ
13
Джордан Смит
ВР
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
Главный тренер
Алан Стаббс
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Ротерхэм - Ноттингем Форест
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Главный судья:
Питер Бэнкс
(Мерсисайд)
Стадион:
Нью-Йорк
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