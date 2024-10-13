Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Борис Цыганков - статистика

Завершил карьеру
17 апреля 1998 (28), Москва
#8 | Полузащитник
181 см
Россия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тверь
21
1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Тверь
1 : 3
13.10.2024
Зенит-2
1' - 90'
63'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Динамо СПб
3 : 0
05.10.2024
Тверь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Тверь
1 : 0
29.09.2024
Звезда
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Чертаново
2 : 1
22.09.2024
Тверь
46' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Тверь
0 : 4
15.09.2024
Родина-М
46' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 21 тур
Тверь
1 : 2
01.09.2024
Луки-Энергия
54' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
Динамо-2
0 : 0
25.08.2024
Тверь
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 19 тур
Тверь
1 : 2
18.08.2024
Балтика-2
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 18 тур
Сатурн
2 : 2
11.08.2024
Тверь
68' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Тверь
2 : 2
04.08.2024
Знамя Труда
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Иркутск
4 : 1
28.07.2024
Тверь
1' - 61'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Спартак-2
2 : 0
07.07.2024
Тверь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Тверь
0 : 0
01.07.2024
Торпедо Вл
1' - 69'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Зенит-2
1 : 0
25.06.2024
Тверь
1' - 63'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Тверь
3 : 1
19.06.2024
Динамо СПб
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Звезда
2 : 4
13.06.2024
Тверь
1' - 63'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Тверь
1 : 3
07.06.2024
Чертаново
1' - 65'
5'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
Родина-М
0 : 0
01.06.2024
Тверь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
Тверь
1 : 1
26.05.2024
Динамо Вг
1' - 82'
32'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
Луки-Энергия
0 : 1
20.05.2024
Тверь
1' - 88'
79'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Тверь
0 : 1
12.05.2024
Динамо-2
63' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 5 тур
Балтика-2
4 : 1
05.05.2024
Тверь
89' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 3 тур
Знамя Труда
2 : 1
21.04.2024
Тверь
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур
Енисей-М
1 : 2
07.04.2024
Тверь
1' - 90'
Главные новости
Тренер Португалии Жезуш объяснил замену Роналду в матче Лиги наций
00:52
Холанд обошел двух легендарных форвардов по голам за сборную
00:30
В «Ростове» прояснили будущее Онопко в тренерском штабе
00:19
Лига наций. Германия в дебютном матче Клоппа не смогла обыграть Нидерланды, пропустив на 92-й минуте
Вчера, 23:42
1
Лига наций. Португалия стартовала с победы над Уэльсом, 980-й гол Роналду не засчитали
Вчера, 23:39
3
ВидеоВ России забили гол прямым броском из аута после сальто
Вчера, 23:25
1
Символическая сборная ЦСКА по версии Вагнера Лава
Вчера, 22:53
Еще один защитник покинет расположение сборной России
Вчера, 22:38
2
Агент Дзюбы раскрыл детали переговоров со «Спартаком»: «Единственный человек был против»
Вчера, 22:18
6
«Бавария» хочет купить чемпиона мира за 70 миллионов
Вчера, 21:56
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+