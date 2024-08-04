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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Тверь - Знамя Труда
Тверь - Знамя Труда: обзор матча 04 августа 2024
Тверь
04.08.2024, воскресенье, 15:30
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
2 : 2
Завершен
Знамя Труда
68'
С. Тормашев
80'
М. Шавель
7'
Р. Урхов
45+1'
Р. Урхов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тверь - Знамя Труда
86'
Желтая карточка
М. Баринов
ГОЛ! 2:2!
М. Шавель
Пас отдал
Н. Хлынов
80'
77'
Замена
М. Баринов
️️️️
И. Красильщиков
77'
Замена
Д. Тимофеев
️️️️
Н. Веретенников
77'
Замена
М. Канаев
️️️️
М. Сентюрин
Желтая карточка
Н. Хлынов
74'
ГОЛ! 1:2!
С. Тормашев
Пас отдал
М. Шавель
68'
60'
Замена
Д. Шанин
️️️️
Д. Рыбаков
Желтая карточка
М. Шавель
52'
Замена
С. Тормашев
️️️️
В. Корнеев
46'
Замена
И. Беганский
️️️️
Б. Цыганков
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
Р. Урхов
Пас отдал
Д. Неплюев
40'
Замена
Р. Шишков
️️️️
М. Костюк
Замена
В. Горюнов
️️️️
В. Фролов
38'
36'
Желтая карточка
М. Костюк
Замена
А. Вязников
️️️️
Ю. Кудреватый
28'
Замена
М. Шавель
️️️️
М. Пилипенко
28'
7'
ГОЛ! 0:1!
Р. Урхов
Пас отдал
И. Красильщиков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тверь
85
Денис Давыдов
ВР
29
Вячеслав Фролов
ЦЗ
4
Владислав Анисимов
ЦЗ
24
Кирилл Плотников
ПЗ
37
Юрий Кудреватый
ПЗ
8
Борис Цыганков
ОП
5
Владислав Корнеев
ОП
25
Михаил Пилипенко
АП
91
Никита Чугунов
АП
7
Илья Грицак
ПВ
10
Никита Хлынов
ЦФ
Главный тренер
Владислав Тернавский
Знамя Труда
35
Даниил Стратан
ВР
33
Артём Лавренков
ЦЗ
31
Олег Любченко
ПЗ
4
Дмитрий Неплюев
ПЗ
69
Максим Костюк
ЛВ
33
Даниил Рыбаков
ЛВ
4
Иван Красильщиков
ОП
9
Михаил Сентюрин
ЦП
20
Сергей Капанжи
АП
10
Роман Урхов
ПВ
25
Николай Веретенников
ЦФ
Тверь
30
Клим Перекальский
ВР
74
Александр Вязников
ЛЗ
15
Виктор Горюнов
ЦЗ
2
Сергей Тормашев
ПЗ
11
Антон Соловьёв
ЛВ
96
Матвей Шавель
ЦП
71
Илья Беганский
ЦП
14
Анушервон Джебов
АП
79
Митуш Григорян
ЛФ
Знамя Труда
77
Артем Тимошенко
ВР
16
Михаил Хвиюзов
ВР
44
Роман Шишков
ЦЗ
5
Михаил Баринов
ЦЗ
77
Даниил Шанин
ПЗ
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
17
Михаил Канаев
ОП
7
Даниил Тимофеев
ЦФ
22
Руслан Тутаев
ЦФ
22
Никита Лопанов
ЦФ
4-2-3-1
85
Давыдов
24
Плотников
29
Фролов
4
Анисимов
37
Кудреватый
8
Цыганков
5
Корнеев
25
Пилипенко
91
Чугунов
7
Грицак
10
Хлынов
3-1-1-3-2
35
Стратан
4
Неплюев
33
Лавренков
31
Любченко
4
Красильщиков
9
Сентюрин
10
Урхов
20
Капанжи
33
Рыбаков
25
Веретенников
69
Костюк
25
Пилипенко
96
Шавель
96
Шавель
25
Пилипенко
29
Фролов
15
Горюнов
15
Горюнов
29
Фролов
5
Корнеев
2
Тормашев
2
Тормашев
5
Корнеев
8
Цыганков
71
Беганский
71
Беганский
8
Цыганков
37
Кудреватый
74
Вязников
74
Вязников
37
Кудреватый
25
Веретенников
7
Тимофеев
7
Тимофеев
25
Веретенников
69
Костюк
44
Шишков
44
Шишков
69
Костюк
4
Красильщиков
5
Баринов
5
Баринов
4
Красильщиков
33
Рыбаков
77
Шанин
77
Шанин
33
Рыбаков
9
Сентюрин
17
Канаев
17
Канаев
9
Сентюрин
Остались в запасе
Тверь
Знамя Труда
30
Клим Перекальский
ВР
11
Антон Соловьёв
ЛВ
14
Анушервон Джебов
АП
79
Митуш Григорян
ЛФ
Главный тренер
Владислав Тернавский
77
Артем Тимошенко
ВР
16
Михаил Хвиюзов
ВР
22
Руслан Тутаев
ЦФ
22
Никита Лопанов
ЦФ
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
Остались в запасе
30
Клим Перекальский
ВР
11
Антон Соловьёв
ЛВ
14
Анушервон Джебов
АП
79
Митуш Григорян
ЛФ
Остались в запасе
77
Артем Тимошенко
ВР
16
Михаил Хвиюзов
ВР
22
Руслан Тутаев
ЦФ
22
Никита Лопанов
ЦФ
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
Главный тренер
Владислав Тернавский
Статистика матча Тверь - Знамя Труда
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Тверь
1 : 1
25.10.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Муром
0 : 0
18.10.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Тверь
2 : 1
11.10.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Звезда
1 : 8
02.10.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Тверь
2 : 0
27.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
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