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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Тверь - Динамо-2
Тверь - Динамо-2: обзор матча 12 мая 2024
Тверь
12.05.2024, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
0 : 1
Завершен
Динамо-2
77'
В. Окишор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тверь - Динамо-2
90'
+2
Замена
Е. Акимов
️️️️
У. Бабаев
90'
+1
Замена
Е. Ибрагимов
️️️️
В. Окишор
86'
Замена
Р. Головачев
️️️️
М. Балахонов
82'
Замена
Д. Ерофеев
️️️️
А. Чупаев
77'
ГОЛ! 0:1!
В. Окишор
Пас отдал
У. Бабаев
Замена
Н. Стадников
️️️️
И. Грицак
74'
Замена
Б. Цыганков
️️️️
М. Пилипенко
63'
Замена
Н. Чугунов
️️️️
А. Соловьёв
58'
46'
Замена
А. Хубулов
️️️️
Е. Смелов
45'
Желтая карточка
Р. Шагиахметов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тверь
54
Никита Матюнин
ВР
49
Павел Коркин
ЦЗ
23
Владимир Шолох
ЦЗ
25
Фёдор Галочкин
ПЗ
37
Юрий Кудреватый
ПЗ
11
Антон Соловьёв
ЛВ
5
Владислав Корнеев
ОП
21
Андрей Якушин
ЦП
25
Михаил Пилипенко
АП
7
Илья Грицак
ПВ
10
Никита Хлынов
ЦФ
Главный тренер
Владислав Тернавский
Динамо-2
47
Андрей Кудравец
ВР
15
Максим Балахонов
ЛЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
37
Кирилл Исаев
ЦЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
11
Егор Назаренко
АП
52
Егор Смелов
АП
88
Виктор Окишор
АП
38
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Павел Алпатов
Тверь
65
Александр Касьяненко
ВР
4
Михаил Иваньков
ЦЗ
2
Сергей Тормашев
ПЗ
81
Никита Стадников
ЛВ
8
Борис Цыганков
ОП
14
Анушервон Джебов
АП
91
Никита Чугунов
АП
57
Артем Галаджан
ЦФ
Динамо-2
1
Курбан Расулов
ВР
85
Денис Давыдов
ВР
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
86
Ричард Головачев
ЦЗ
98
Степан Ласкин
ЛВ
6
Евгений Ибрагимов
ОП
46
Дмитрий Ерофеев
ЦП
96
Егор Акимов
ПВ
10
Степан Обрывков
ЦФ
28
Александр Хубулов
ЦФ
4-1-1-3-1
54
Матюнин
25
Галочкин
49
Коркин
23
Шолох
37
Кудреватый
5
Корнеев
21
Якушин
11
Соловьёв
25
Пилипенко
7
Грицак
10
Хлынов
4-1-3-2
47
Кудравец
18
Лепский
37
Исаев
56
Зайдензаль
15
Балахонов
10
Шагиахметов
52
Смелов
88
Окишор
7
Бабаев
38
Чупаев
11
Назаренко
25
Пилипенко
8
Цыганков
8
Цыганков
25
Пилипенко
7
Грицак
81
Стадников
81
Стадников
7
Грицак
11
Соловьёв
91
Чугунов
91
Чугунов
11
Соловьёв
15
Балахонов
86
Головачев
86
Головачев
15
Балахонов
88
Окишор
6
Ибрагимов
6
Ибрагимов
88
Окишор
38
Чупаев
46
Ерофеев
46
Ерофеев
38
Чупаев
7
Бабаев
96
Акимов
96
Акимов
7
Бабаев
52
Смелов
28
Хубулов
28
Хубулов
52
Смелов
Остались в запасе
Тверь
Динамо-2
57
Артем Галаджан
ЦФ
65
Александр Касьяненко
ВР
4
Михаил Иваньков
ЦЗ
2
Сергей Тормашев
ПЗ
14
Анушервон Джебов
АП
Главный тренер
Владислав Тернавский
10
Степан Обрывков
ЦФ
1
Курбан Расулов
ВР
85
Денис Давыдов
ВР
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
98
Степан Ласкин
ЛВ
Главный тренер
Павел Алпатов
Остались в запасе
57
Артем Галаджан
ЦФ
65
Александр Касьяненко
ВР
4
Михаил Иваньков
ЦЗ
2
Сергей Тормашев
ПЗ
14
Анушервон Джебов
АП
Остались в запасе
10
Степан Обрывков
ЦФ
1
Курбан Расулов
ВР
85
Денис Давыдов
ВР
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
98
Степан Ласкин
ЛВ
Главный тренер
Владислав Тернавский
Главный тренер
Павел Алпатов
Статистика матча Тверь - Динамо-2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Тверь
1 : 1
25.10.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Муром
0 : 0
18.10.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Тверь
2 : 1
11.10.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Звезда
1 : 8
02.10.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Тверь
2 : 0
27.09.2026
Торпедо Вл
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо-2
2 : 2
17.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Динамо-2
2 : 3
14.10.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Иртыш
4 : 0
27.09.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
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