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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Сатурн - Тверь
Сатурн - Тверь: обзор матча 11 августа 2024
Сатурн
11.08.2024, воскресенье, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 18 тур
2 : 2
Завершен
Тверь
15'
С. Емелин
31'
Д. Грибанов (П)
37'
В. Анисимов
45+1'
В. Фролов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сатурн - Тверь
88'
Замена
М. Григорян
️️️️
Н. Хлынов
88'
Замена
Ю. Кудреватый
️️️️
С. Тормашев
88'
Замена
В. Корнеев
️️️️
М. Шавель
Вторая желтая
Д. Николаев
85'
Замена
А. Мазько
️️️️
А. Сливин
70'
Замена
И. Репях
️️️️
Д. Борисов
70'
68'
Замена
Б. Цыганков
️️️️
М. Пилипенко
Желтая карточка
Д. Николаев
66'
Замена
Д. Бескоровайный
️️️️
Д. Грибанов
53'
Замена
Н. Шарков
️️️️
С. Емелин
53'
51'
Желтая карточка
В. Анисимов
Желтая карточка
Д. Борисов
47'
45'
+1
ГОЛ! 2:2!
В. Фролов
Пас отдал
В. Анисимов
37'
ГОЛ! 2:1!
В. Анисимов
Пас отдал
Н. Хлынов
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Грибанов
31'
Замена
А. Закиров
️️️️
В. Кириленко
28'
26'
Замена
М. Пилипенко
️️️️
И. Грицак
ГОЛ! 1:0!
С. Емелин
Пас отдал
А. Сливин
15'
Желтая карточка
А. Сухарев
8'
5'
Желтая карточка
А. Вязников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сатурн
13
Владислав Русанов
ВР
2
Даниил Николаев
ЦЗ
46
Алексей Сухарев
ЦЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
63
Даниил Борисов
ЦЗ
55
Владислав Кириленко
ЦЗ
10
Семен Емелин
ЛВ
25
Станислав Басыров
ЦП
94
Алексей Сливин
ЦП
13
Алексей Медведев
ЦФ
26
Денис Грибанов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Корытько
Тверь
85
Денис Давыдов
ВР
74
Александр Вязников
ЛЗ
4
Владислав Анисимов
ЦЗ
29
Вячеслав Фролов
ЦЗ
2
Сергей Тормашев
ПЗ
24
Кирилл Плотников
ПЗ
71
Илья Беганский
ЦП
96
Матвей Шавель
ЦП
91
Никита Чугунов
АП
7
Илья Грицак
ПВ
10
Никита Хлынов
ЦФ
Главный тренер
Владислав Тернавский
Сатурн
32
Валерий Матвеенков
ВР
33
Илья Хатунцев
ЦЗ
63
Никита Шарков
ПЗ
17
Александр Мазько
ЛВ
88
Никита Кнышев
ОП
47
Владислав Лепёхин
ОП
9
Артем Закиров
ЦП
30
Иван Репях
АП
17
Денис Бескоровайный
ПВ
Тверь
30
Клим Перекальский
ВР
15
Виктор Горюнов
ЦЗ
37
Юрий Кудреватый
ПЗ
8
Борис Цыганков
ОП
5
Владислав Корнеев
ОП
25
Михаил Пилипенко
АП
79
Митуш Григорян
ЛФ
3-2-2-1-2
13
Русанов
54
Соловьёв
63
Борисов
55
Кириленко
46
Сухарев
2
Николаев
25
Басыров
94
Сливин
10
Емелин
26
Грибанов
13
Медведев
3-2-2-2-1
85
Давыдов
2
Тормашев
4
Анисимов
29
Фролов
24
Плотников
74
Вязников
71
Беганский
96
Шавель
7
Грицак
91
Чугунов
10
Хлынов
26
Грибанов
17
Бескоровайный
17
Бескоровайный
26
Грибанов
94
Сливин
17
Мазько
17
Мазько
94
Сливин
63
Борисов
30
Репях
30
Репях
63
Борисов
55
Кириленко
9
Закиров
9
Закиров
55
Кириленко
10
Емелин
63
Шарков
63
Шарков
10
Емелин
2
Тормашев
37
Кудреватый
37
Кудреватый
2
Тормашев
Пилипенко
8
Цыганков
8
Цыганков
Пилипенко
96
Шавель
5
Корнеев
5
Корнеев
96
Шавель
7
Грицак
25
Пилипенко
25
Пилипенко
7
Грицак
10
Хлынов
79
Григорян
79
Григорян
10
Хлынов
Остались в запасе
Сатурн
Тверь
88
Никита Кнышев
ОП
33
Илья Хатунцев
ЦЗ
32
Валерий Матвеенков
ВР
47
Владислав Лепёхин
ОП
Главный тренер
Владимир Корытько
30
Клим Перекальский
ВР
15
Виктор Горюнов
ЦЗ
Главный тренер
Владислав Тернавский
Остались в запасе
88
Никита Кнышев
ОП
33
Илья Хатунцев
ЦЗ
32
Валерий Матвеенков
ВР
47
Владислав Лепёхин
ОП
Остались в запасе
30
Клим Перекальский
ВР
15
Виктор Горюнов
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Корытько
Главный тренер
Владислав Тернавский
Статистика матча Сатурн - Тверь
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Тверь
1 : 1
25.10.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Муром
0 : 0
18.10.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Тверь
2 : 1
11.10.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Звезда
1 : 8
02.10.2026
Тверь
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