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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Тверь - Зенит-2
Тверь - Зенит-2: обзор матча 13 октября 2024
Тверь
13.10.2024, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
1 : 3
Завершен
Зенит-2
74'
Н. Хлынов
65'
Н. Вершинин
70'
Р. Колмаков
81'
К. Воинков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тверь - Зенит-2
Желтая карточка
А. Вязников
90'
+2
Замена
А. Мирошин
️️️️
Б. Цыганков
90'
+2
88'
Замена
М. Иванов
️️️️
К. Воинков
85'
Желтая карточка
Д. Мушкарин
Желтая карточка
С. Тормашев
84'
Желтая карточка
М. Шавель
82'
81'
ГОЛ! 1:3!
К. Воинков
Пас отдал
Н. Вершинин
78'
Замена
Д. Мушкарин
️️️️
К. Столбов
Замена
В. Горюнов
️️️️
И. Беганский
78'
ГОЛ! 1:2!
Н. Хлынов
Пас отдал
М. Шавель
74'
70'
ГОЛ! 0:2!
Р. Колмаков
Пас отдал
К. Воинков
65'
ГОЛ! 0:1!
Н. Вершинин
Желтая карточка
Б. Цыганков
63'
62'
Замена
Д. Рубанов
️️️️
А. Максимчук
62'
Замена
Р. Колмаков
️️️️
Е. Пшенников
Замена
М. Григорян
️️️️
А. Соловьёв
57'
Желтая карточка
Н. Чугунов
46'
46'
Замена
С. Никифоров
️️️️
И. Галанин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тверь
1
Михаил Яшин
ВР
74
Александр Вязников
ЛЗ
2
Сергей Тормашев
ПЗ
11
Антон Соловьёв
ЛВ
8
Борис Цыганков
ОП
5
Владислав Корнеев
ОП
96
Матвей Шавель
ЦП
71
Илья Беганский
ЦП
91
Никита Чугунов
АП
7
Илья Грицак
ПВ
10
Никита Хлынов
ЦФ
Главный тренер
Владислав Тернавский
Зенит-2
88
Владимир Павлов
ВР
4
Серафим Абзалилов
ЛЗ
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
80
Илья Булыгин
ЦЗ
92
Иван Шилёнок
ПЗ
64
Константин Воинков
ЛВ
52
Евгений Пшенников
ЛВ
70
Никита Вершинин
ОП
20
Кирилл Столбов
ЦП
88
Иван Галанин
ЦП
10
Артур Максимчук
ЦФ
Главный тренер
Андрей Почепцов
Тверь
85
Денис Давыдов
ВР
30
Клим Перекальский
ВР
6
Арсений Мирошин
ЦЗ
15
Виктор Горюнов
ЦЗ
29
Вячеслав Фролов
ЦЗ
14
Анушервон Джебов
АП
25
Михаил Пилипенко
АП
9
Александр Корбан
ЛФ
79
Митуш Григорян
ЛФ
Зенит-2
1
Архип Лакс
ВР
47
Кирилл Обонин
ВР
65
Виталий Французов
ПЗ
45
Кирилл Глазунов
ОП
5
Денис Мушкарин
ОП
87
Савелий Никифоров
ОП
11
Роман Колмаков
ПВ
89
Матвей Иванов
ЛФ
76
Денис Рубанов
ЦФ
2-2-2-3-1
1
Яшин
74
Вязников
2
Тормашев
8
Цыганков
5
Корнеев
96
Шавель
71
Беганский
11
Соловьёв
91
Чугунов
7
Грицак
10
Хлынов
4-1-2-2-1
88
Павлов
92
Шилёнок
80
Донцов
80
Булыгин
4
Абзалилов
70
Вершинин
20
Столбов
88
Галанин
64
Воинков
52
Пшенников
10
Максимчук
8
Цыганков
6
Мирошин
6
Мирошин
8
Цыганков
71
Беганский
15
Горюнов
15
Горюнов
71
Беганский
11
Соловьёв
79
Григорян
79
Григорян
11
Соловьёв
10
Максимчук
76
Рубанов
76
Рубанов
10
Максимчук
20
Столбов
5
Мушкарин
5
Мушкарин
20
Столбов
88
Галанин
87
Никифоров
87
Никифоров
88
Галанин
64
Воинков
89
Иванов
89
Иванов
64
Воинков
52
Пшенников
11
Колмаков
11
Колмаков
52
Пшенников
Остались в запасе
Тверь
Зенит-2
85
Денис Давыдов
ВР
30
Клим Перекальский
ВР
9
Александр Корбан
ЛФ
29
Вячеслав Фролов
ЦЗ
14
Анушервон Джебов
АП
25
Михаил Пилипенко
АП
Главный тренер
Владислав Тернавский
1
Архип Лакс
ВР
47
Кирилл Обонин
ВР
65
Виталий Французов
ПЗ
45
Кирилл Глазунов
ОП
Главный тренер
Андрей Почепцов
Остались в запасе
85
Денис Давыдов
ВР
30
Клим Перекальский
ВР
9
Александр Корбан
ЛФ
29
Вячеслав Фролов
ЦЗ
14
Анушервон Джебов
АП
25
Михаил Пилипенко
АП
Остались в запасе
1
Архип Лакс
ВР
47
Кирилл Обонин
ВР
65
Виталий Французов
ПЗ
45
Кирилл Глазунов
ОП
Главный тренер
Владислав Тернавский
Главный тренер
Андрей Почепцов
Статистика матча Тверь - Зенит-2
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Тверь
1 : 1
25.10.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Муром
0 : 0
18.10.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Тверь
2 : 1
11.10.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Звезда
1 : 8
02.10.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Тверь
2 : 0
27.09.2026
Торпедо Вл
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
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