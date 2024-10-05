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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Динамо СПб - Тверь
Динамо СПб - Тверь: обзор матча 05 октября 2024
Динамо СПб
05.10.2024, суббота, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
3 : 0
Завершен
Тверь
34'
Д. Вашкевич
45+1'
М. Черномырдин
83'
Н. Танков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо СПб - Тверь
84'
Замена
А. Мирошин
️️️️
С. Тормашев
84'
Замена
А. Соловьёв
️️️️
Н. Хлынов
Желтая карточка
Н. Танков
83'
ГОЛ! 3:0!
Н. Танков
Пас отдал
М. Черномырдин
83'
79'
Желтая карточка
А. Корбан
Замена
Н. Танков
️️️️
Д. Вашкевич
77'
70'
Замена
А. Джебов
️️️️
И. Беганский
Замена
Р. Умаров
️️️️
Н. Колдунов
65'
62'
Замена
М. Григорян
️️️️
И. Грицак
62'
Замена
А. Корбан
️️️️
М. Пилипенко
Замена
Д. Шилов
️️️️
И. Воробьев
58'
Желтая карточка
Н. Колганов
49'
Замена
Н. Колганов
️️️️
Н. Шиков
46'
ГОЛ! 2:0!
М. Черномырдин
Пас отдал
Д. Вашкевич
45'
+1
Желтая карточка
М. Черномырдин
42'
Желтая карточка
Д. Осокин
41'
ГОЛ! 1:0!
Д. Вашкевич
Пас отдал
И. Воробьев
34'
22'
Желтая карточка
И. Беганский
Желтая карточка
Н. Шиков
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо СПб
84
Иван Зириков
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
89
Владислав Масальский
ЦЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
63
Алексей Казаринов
ПЗ
22
Станислав Уткин
ПЗ
14
Михаил Черномырдин
ЛВ
10
Николай Шиков
ЦП
10
Никита Колдунов
ЦП
95
Илья Воробьев
ПВ
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
Главный тренер
Александр Фомичев
Тверь
85
Денис Давыдов
ВР
74
Александр Вязников
ЛЗ
2
Сергей Тормашев
ПЗ
8
Борис Цыганков
ОП
5
Владислав Корнеев
ОП
96
Матвей Шавель
ЦП
71
Илья Беганский
ЦП
91
Никита Чугунов
АП
25
Михаил Пилипенко
АП
7
Илья Грицак
ПВ
10
Никита Хлынов
ЦФ
Главный тренер
Владислав Тернавский
Динамо СПб
99
Николай Новиков
ВР
3
Роман Хаджиев
ЦЗ
19
Глеб Комбаров
ПЗ
52
Кирилл Фатеев
ЛВ
19
Дмитрий Шилов
АП
21
Никита Колганов
АП
77
Артем Гавриленко
АП
7
Никита Танков
ЦФ
11
Ризван Умаров
ЦФ
Тверь
1
Михаил Яшин
ВР
6
Арсений Мирошин
ЦЗ
15
Виктор Горюнов
ЦЗ
11
Антон Соловьёв
ЛВ
14
Анушервон Джебов
АП
79
Митуш Григорян
ЛФ
9
Александр Корбан
ЛФ
3-2-2-2-1
84
Зириков
4
Белов
89
Масальский
4
Осокин
63
Казаринов
22
Уткин
10
Шиков
10
Колдунов
14
Черномырдин
95
Воробьев
15
Вашкевич
2-2-2-3-1
85
Давыдов
2
Тормашев
74
Вязников
8
Цыганков
5
Корнеев
96
Шавель
71
Беганский
7
Грицак
25
Пилипенко
91
Чугунов
10
Хлынов
15
Вашкевич
7
Танков
7
Танков
15
Вашкевич
95
Воробьев
19
Шилов
19
Шилов
95
Воробьев
10
Шиков
21
Колганов
21
Колганов
10
Шиков
10
Колдунов
11
Умаров
11
Умаров
10
Колдунов
2
Тормашев
6
Мирошин
6
Мирошин
2
Тормашев
10
Хлынов
11
Соловьёв
11
Соловьёв
10
Хлынов
71
Беганский
14
Джебов
14
Джебов
71
Беганский
7
Грицак
79
Григорян
79
Григорян
7
Грицак
25
Пилипенко
9
Корбан
9
Корбан
25
Пилипенко
Остались в запасе
Динамо СПб
Тверь
99
Николай Новиков
ВР
3
Роман Хаджиев
ЦЗ
19
Глеб Комбаров
ПЗ
77
Артем Гавриленко
АП
52
Кирилл Фатеев
ЛВ
Главный тренер
Александр Фомичев
1
Михаил Яшин
ВР
15
Виктор Горюнов
ЦЗ
Главный тренер
Владислав Тернавский
Остались в запасе
99
Николай Новиков
ВР
3
Роман Хаджиев
ЦЗ
19
Глеб Комбаров
ПЗ
77
Артем Гавриленко
АП
52
Кирилл Фатеев
ЛВ
Остались в запасе
1
Михаил Яшин
ВР
15
Виктор Горюнов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Фомичев
Главный тренер
Владислав Тернавский
Статистика матча Динамо СПб - Тверь
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Луки-Энергия
0 : 0
01.11.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Динамо СПб
1 : 0
24.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. Кубок, 1/2 финала
Волна
1 : 1
14.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Динамо Вг
0 : 3
04.10.2026
Динамо СПб
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Тверь
1 : 1
25.10.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Муром
0 : 0
18.10.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Тверь
2 : 1
11.10.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Звезда
1 : 8
02.10.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Тверь
2 : 0
27.09.2026
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