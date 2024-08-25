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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Динамо-2 - Тверь
Динамо-2 - Тверь: обзор матча 25 августа 2024
Динамо-2
25.08.2024, воскресенье, 18:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
0 : 0
Завершен
Тверь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо-2 - Тверь
90'
+3
Желтая карточка
Н. Хлынов
90'
Замена
Ю. Кудреватый
️️️️
С. Тормашев
Замена
Г. Князев
️️️️
А. Хубулов
90'
83'
Желтая карточка
И. Грицак
Замена
Е. Ибрагимов
️️️️
Д. Симонов
72'
Замена
В. Летечин
️️️️
Е. Акимов
68'
Замена
А. Абдулхаликов
️️️️
Г. Мирошниченко
68'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-2
76
Илья Купцов
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
86
Ричард Головачев
ЦЗ
98
Степан Ласкин
ЛВ
30
Дмитрий Александров
ОП
11
Глеб Мирошниченко
АП
11
Егор Назаренко
АП
30
Денис Симонов
АП
96
Егор Акимов
ПВ
28
Александр Хубулов
ЦФ
Главный тренер
Павел Алпатов
Тверь
1
Михаил Яшин
ВР
74
Александр Вязников
ЛЗ
15
Виктор Горюнов
ЦЗ
29
Вячеслав Фролов
ЦЗ
2
Сергей Тормашев
ПЗ
5
Владислав Корнеев
ОП
71
Илья Беганский
ЦП
96
Матвей Шавель
ЦП
91
Никита Чугунов
АП
7
Илья Грицак
ПВ
10
Никита Хлынов
ЦФ
Главный тренер
Владислав Тернавский
Динамо-2
54
Данил Кузнецов
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
15
Максим Балахонов
ЛЗ
83
Тимур Корчагин
ЦЗ
68
Георгий Тихомиров
ЦЗ
75
Максим Майоров
ОП
6
Евгений Ибрагимов
ОП
71
Артем Змеев
АП
90
Арсений Абдулхаликов
АП
33
Глеб Князев
ПВ
37
Виталий Летечин
ПВ
Тверь
85
Денис Давыдов
ВР
6
Арсений Мирошин
ЦЗ
37
Юрий Кудреватый
ПЗ
11
Антон Соловьёв
ЛВ
8
Борис Цыганков
ОП
14
Анушервон Джебов
АП
25
Михаил Пилипенко
АП
79
Митуш Григорян
ЛФ
3-1-3-3
76
Купцов
18
Лепский
56
Зайдензаль
86
Головачев
30
Александров
98
Ласкин
30
Симонов
96
Акимов
28
Хубулов
11
Назаренко
11
Мирошниченко
4-1-2-2-1
1
Яшин
2
Тормашев
15
Горюнов
29
Фролов
74
Вязников
5
Корнеев
71
Беганский
96
Шавель
7
Грицак
91
Чугунов
10
Хлынов
28
Хубулов
33
Князев
33
Князев
28
Хубулов
11
Мирошниченко
90
Абдулхаликов
90
Абдулхаликов
11
Мирошниченко
96
Акимов
37
Летечин
37
Летечин
96
Акимов
30
Симонов
6
Ибрагимов
6
Ибрагимов
30
Симонов
2
Тормашев
37
Кудреватый
37
Кудреватый
2
Тормашев
Остались в запасе
Динамо-2
Тверь
71
Артем Змеев
АП
75
Максим Майоров
ОП
15
Максим Балахонов
ЛЗ
83
Тимур Корчагин
ЦЗ
68
Георгий Тихомиров
ЦЗ
54
Данил Кузнецов
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
Главный тренер
Павел Алпатов
85
Денис Давыдов
ВР
8
Борис Цыганков
ОП
11
Антон Соловьёв
ЛВ
14
Анушервон Джебов
АП
25
Михаил Пилипенко
АП
79
Митуш Григорян
ЛФ
6
Арсений Мирошин
ЦЗ
Главный тренер
Владислав Тернавский
Остались в запасе
71
Артем Змеев
АП
75
Максим Майоров
ОП
15
Максим Балахонов
ЛЗ
83
Тимур Корчагин
ЦЗ
68
Георгий Тихомиров
ЦЗ
54
Данил Кузнецов
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
Остались в запасе
85
Денис Давыдов
ВР
8
Борис Цыганков
ОП
11
Антон Соловьёв
ЛВ
14
Анушервон Джебов
АП
25
Михаил Пилипенко
АП
79
Митуш Григорян
ЛФ
6
Арсений Мирошин
ЦЗ
Главный тренер
Павел Алпатов
Главный тренер
Владислав Тернавский
Статистика матча Динамо-2 - Тверь
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо-2
2 : 2
17.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Динамо-2
2 : 3
14.10.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Иртыш
4 : 0
27.09.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Тверь
1 : 1
25.10.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Муром
0 : 0
18.10.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Тверь
2 : 1
11.10.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Звезда
1 : 8
02.10.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Тверь
2 : 0
27.09.2026
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