Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Чертаново - Тверь
Чертаново - Тверь: обзор матча 22 сентября 2024
Чертаново
22.09.2024, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
2 : 1
Завершен
Тверь
22'
М. Урванцев
39'
А. Французов
78'
М. Шавель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чертаново - Тверь
Замена
М. Юсупов
️️️️
А. Французов
90'
+3
Желтая карточка
В. Корбут
90'
+2
Желтая карточка
В. Агафонцев
86'
Замена
В. Корбут
️️️️
М. Урванцев
79'
78'
ГОЛ! 2:1!
М. Шавель
77'
Желтая карточка
В. Горюнов
Замена
В. Семенов
️️️️
Т. Комиссаров
76'
Замена
В. Агафонцев
️️️️
А. Хомяков
76'
Желтая карточка
В. Бартасевич
75'
71'
Замена
М. Григорян
️️️️
И. Грицак
71'
Замена
А. Корбан
️️️️
В. Фролов
63'
Желтая карточка
И. Грицак
49'
Желтая карточка
В. Фролов
46'
Замена
Б. Цыганков
️️️️
И. Беганский
43'
Желтая карточка
И. Беганский
ГОЛ! 2:0!
А. Французов
Пас отдал
Т. Комиссаров
39'
27'
Желтая карточка
А. Вязников
ГОЛ! 1:0!
М. Урванцев
Пас отдал
А. Селюков
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чертаново
31
Марк Переверзев
ВР
2
Иван Поляков
ЛЗ
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
4
Данила Молодняков
ЦЗ
29
Александр Бабешко
ЛВ
5
Булат Гатин
ОП
42
Антон Хомяков
ОП
8
Артем Селюков
АП
72
Тимофей Комиссаров
АП
89
Александр Французов
ЦФ
29
Матвей Урванцев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Чикишев
Тверь
85
Денис Давыдов
ВР
74
Александр Вязников
ЛЗ
15
Виктор Горюнов
ЦЗ
29
Вячеслав Фролов
ЦЗ
37
Юрий Кудреватый
ПЗ
5
Владислав Корнеев
ОП
71
Илья Беганский
ЦП
96
Матвей Шавель
ЦП
91
Никита Чугунов
АП
7
Илья Грицак
ПВ
10
Никита Хлынов
ЦФ
Главный тренер
Владислав Тернавский
Чертаново
13
Николай Жужнев
ВР
18
Даниил Корунов
ЦЗ
23
Дмитрий Кондрашов
ЦЗ
26
Владислав Корбут
ЛВ
24
Михаил Юсупов
ЛВ
79
Виталий Семенов
ОП
15
Вадим Агафонцев
ОП
27
Герман Микадзе
ЦП
11
Георгий Кетов
ЦП
45
Ив-Пулумде Никиема
ПВ
Тверь
1
Михаил Яшин
ВР
6
Арсений Мирошин
ЦЗ
11
Антон Соловьёв
ЛВ
8
Борис Цыганков
ОП
14
Анушервон Джебов
АП
25
Михаил Пилипенко
АП
79
Митуш Григорян
ЛФ
9
Александр Корбан
ЛФ
3-2-3-2
31
Переверзев
2
Поляков
4
Молодняков
13
Бартасевич
5
Гатин
42
Хомяков
29
Бабешко
72
Комиссаров
8
Селюков
29
Урванцев
89
Французов
4-1-2-2-1
85
Давыдов
37
Кудреватый
15
Горюнов
29
Фролов
74
Вязников
5
Корнеев
71
Беганский
96
Шавель
7
Грицак
91
Чугунов
10
Хлынов
29
Урванцев
26
Корбут
26
Корбут
29
Урванцев
72
Комиссаров
79
Семенов
79
Семенов
72
Комиссаров
89
Французов
24
Юсупов
24
Юсупов
89
Французов
42
Хомяков
15
Агафонцев
15
Агафонцев
42
Хомяков
71
Беганский
8
Цыганков
8
Цыганков
71
Беганский
7
Грицак
79
Григорян
79
Григорян
7
Грицак
29
Фролов
9
Корбан
9
Корбан
29
Фролов
Остались в запасе
Чертаново
Тверь
45
Ив-Пулумде Никиема
ПВ
27
Герман Микадзе
ЦП
18
Даниил Корунов
ЦЗ
23
Дмитрий Кондрашов
ЦЗ
13
Николай Жужнев
ВР
11
Георгий Кетов
ЦП
Главный тренер
Сергей Чикишев
1
Михаил Яшин
ВР
6
Арсений Мирошин
ЦЗ
11
Антон Соловьёв
ЛВ
14
Анушервон Джебов
АП
25
Михаил Пилипенко
АП
Главный тренер
Владислав Тернавский
Остались в запасе
45
Ив-Пулумде Никиема
ПВ
27
Герман Микадзе
ЦП
18
Даниил Корунов
ЦЗ
23
Дмитрий Кондрашов
ЦЗ
13
Николай Жужнев
ВР
11
Георгий Кетов
ЦП
Остались в запасе
1
Михаил Яшин
ВР
6
Арсений Мирошин
ЦЗ
11
Антон Соловьёв
ЛВ
14
Анушервон Джебов
АП
25
Михаил Пилипенко
АП
Главный тренер
Сергей Чикишев
Главный тренер
Владислав Тернавский
Статистика матча Чертаново - Тверь
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Тверь
1 : 1
25.10.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Муром
0 : 0
18.10.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Тверь
2 : 1
11.10.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Звезда
1 : 8
02.10.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Тверь
2 : 0
27.09.2026
Торпедо Вл
Новости команд
Все
Чертаново
Тверь
75 клубов из России утратили профессиональный статус за 10 лет
25 ноября
6
Кубок России: шансы «Волги Ульяновск» и «Чертаново» на победу в матче 6 раунда
4 ноября
Еще один клуб Второй лиги может закрыться, если не найдет спонсоров
28 октября
Объявлено расписание последнего раунда пути регионов в Кубке перед пересечением с РПЛ
16 октября
«Чертаново» – «Текстильщик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 октября 2026
14 октября
Кубок России: шансы «Волги Ульяновск» и «Чертаново» на победу в матче 6 раунда
4 ноября
Объявлено расписание последнего раунда пути регионов в Кубке перед пересечением с РПЛ
16 октября
«Чертаново» – «Текстильщик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 октября 2026
14 октября
«Чертаново» – «Текстильщик»: кто победит в матче 5 раунда Кубка России 2026/2027
13 октября
«Енисей-2» – «Чертаново»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
75 клубов из России утратили профессиональный статус за 10 лет
25 ноября
6
Еще один клуб Второй лиги может закрыться, если не найдет спонсоров
28 октября
«Тверь» – «Торпедо Владимир»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
Еще два клуба Второй лиги могут прекратить существование
9 сентября
8
«Динамо Вологда» – «Тверь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+