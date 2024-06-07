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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Тверь - Чертаново
Тверь - Чертаново: обзор матча 07 июня 2024
Тверь
07.06.2024, пятница, 18:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
1 : 3
Завершен
Чертаново
37'
М. Пилипенко
5'
Б. Цыганков (АГ)
43'
В. Нафиков
54'
М. Якименко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тверь - Чертаново
90'
+3
Вторая желтая
В. Бартасевич
Желтая карточка
М. Иваньков
90'
+2
90'
Желтая карточка
В. Бартасевич
88'
Замена
В. Агафонцев
️️️️
А. Бабешко
88'
Замена
И. Поляков
️️️️
В. Нафиков
Замена
С. Тормашев
️️️️
П. Коркин
86'
Замена
Н. Стадников
️️️️
М. Пилипенко
86'
Желтая карточка
Н. Дорофеев
78'
75'
Замена
Г. Мирошниченко
️️️️
М. Якименко
Замена
Ф. Галочкин
️️️️
Ю. Кудреватый
65'
Замена
А. Якушин
️️️️
Б. Цыганков
65'
60'
Замена
М. Белковский
️️️️
М. Урванцев
60'
Замена
Н. Сулейманов
️️️️
А. Селюков
54'
ГОЛ! 1:3!
М. Якименко
Пас отдал
М. Урванцев
53'
Желтая карточка
К. Дудкин
43'
ГОЛ! 1:2!
В. Нафиков
Пас отдал
М. Якименко
ГОЛ! 1:1!
М. Пилипенко
Пас отдал
Н. Дорофеев
37'
36'
Желтая карточка
М. Урванцев
33'
Желтая карточка
М. Якименко
5'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Б. Цыганков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тверь
54
Никита Матюнин
ВР
4
Михаил Иваньков
ЦЗ
23
Владимир Шолох
ЦЗ
49
Павел Коркин
ЦЗ
37
Юрий Кудреватый
ПЗ
8
Борис Цыганков
ОП
5
Владислав Корнеев
ОП
25
Михаил Пилипенко
АП
89
Никита Дорофеев
АП
91
Никита Чугунов
АП
10
Никита Хлынов
ЦФ
Главный тренер
Владислав Тернавский
Чертаново
13
Николай Жужнев
ВР
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
14
Радий Ямлиханов
ЦЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
29
Александр Бабешко
ЛВ
69
Максим Якименко
ЛВ
79
Виталий Семенов
ОП
5
Булат Гатин
ОП
8
Артем Селюков
АП
23
Виктор Нафиков
АП
29
Матвей Урванцев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Чикишев
Тверь
65
Александр Касьяненко
ВР
29
Вячеслав Фролов
ЦЗ
2
Сергей Тормашев
ПЗ
25
Фёдор Галочкин
ПЗ
81
Никита Стадников
ЛВ
21
Андрей Якушин
ЦП
14
Анушервон Джебов
АП
Чертаново
31
Марк Переверзев
ВР
2
Иван Поляков
ЛЗ
4
Данила Молодняков
ЦЗ
6
Никита Сулейманов
ОП
15
Вадим Агафонцев
ОП
42
Антон Хомяков
ОП
11
Глеб Мирошниченко
АП
11
Максим Белковский
ЦФ
4-2-3-1
54
Матюнин
4
Иваньков
23
Шолох
49
Коркин
37
Кудреватый
8
Цыганков
5
Корнеев
25
Пилипенко
91
Чугунов
89
Дорофеев
10
Хлынов
3-2-3-2
13
Жужнев
34
Дудкин
14
Ямлиханов
13
Бартасевич
79
Семенов
5
Гатин
29
Бабешко
23
Нафиков
69
Якименко
29
Урванцев
8
Селюков
49
Коркин
2
Тормашев
2
Тормашев
49
Коркин
37
Кудреватый
25
Галочкин
25
Галочкин
37
Кудреватый
8
Цыганков
21
Якушин
21
Якушин
8
Цыганков
25
Пилипенко
81
Стадников
81
Стадников
25
Пилипенко
29
Урванцев
11
Белковский
11
Белковский
29
Урванцев
23
Нафиков
2
Поляков
2
Поляков
23
Нафиков
8
Селюков
6
Сулейманов
6
Сулейманов
8
Селюков
29
Бабешко
15
Агафонцев
15
Агафонцев
29
Бабешко
69
Якименко
11
Мирошниченко
11
Мирошниченко
69
Якименко
Остались в запасе
Тверь
Чертаново
14
Анушервон Джебов
АП
65
Александр Касьяненко
ВР
29
Вячеслав Фролов
ЦЗ
Главный тренер
Владислав Тернавский
31
Марк Переверзев
ВР
4
Данила Молодняков
ЦЗ
42
Антон Хомяков
ОП
Главный тренер
Сергей Чикишев
Остались в запасе
14
Анушервон Джебов
АП
65
Александр Касьяненко
ВР
29
Вячеслав Фролов
ЦЗ
Остались в запасе
31
Марк Переверзев
ВР
4
Данила Молодняков
ЦЗ
42
Антон Хомяков
ОП
Главный тренер
Владислав Тернавский
Главный тренер
Сергей Чикишев
Статистика матча Тверь - Чертаново
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Тверь
1 : 1
25.10.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Муром
0 : 0
18.10.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Тверь
2 : 1
11.10.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Звезда
1 : 8
02.10.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Тверь
2 : 0
27.09.2026
Торпедо Вл
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
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Чертаново
1 : 0
11.10.2026
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