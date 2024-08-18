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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Тверь - Балтика-2
Тверь - Балтика-2: обзор матча 18 августа 2024
Тверь
18.08.2024, воскресенье, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 19 тур
1 : 2
Завершен
Балтика-2
38'
В. Фролов
28'
Н. Бозов
59'
М. Мокин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тверь - Балтика-2
90'
+5
Желтая карточка
В. Малышев
81'
Замена
Д. Ваганов
️️️️
М. Мокин
Замена
Б. Цыганков
️️️️
И. Беганский
77'
76'
Замена
И. Мокаев
️️️️
Н. Камаев
70'
Замена
И. Салихов
️️️️
Я. Арбузов
Замена
М. Григорян
️️️️
К. Плотников
62'
Замена
М. Пилипенко
️️️️
Н. Хлынов
62'
59'
ГОЛ! 1:2!
М. Мокин
Пас отдал
А. Исик
46'
Замена
О. Гасанбеков
️️️️
К. Степанов
46'
Замена
Д. Черкасов
️️️️
Т. Щелкунов
ГОЛ! 1:1!
В. Фролов
38'
28'
ГОЛ! 0:1!
Н. Бозов
Пас отдал
А. Исик
13'
Желтая карточка
Н. Бозов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тверь
85
Денис Давыдов
ВР
74
Александр Вязников
ЛЗ
4
Владислав Анисимов
ЦЗ
29
Вячеслав Фролов
ЦЗ
24
Кирилл Плотников
ПЗ
2
Сергей Тормашев
ПЗ
5
Владислав Корнеев
ОП
96
Матвей Шавель
ЦП
71
Илья Беганский
ЦП
91
Никита Чугунов
АП
10
Никита Хлынов
ЦФ
Главный тренер
Владислав Тернавский
Балтика-2
94
Владимир Малышев
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
2
Никита Бозов
ЦЗ
23
Юрий Петровский
ЦЗ
88
Тимофей Щелкунов
ПЗ
7
Марк Мокин
ЛВ
87
Артем Исик
ОП
90
Николай Камаев
ОП
19
Ярослав Арбузов
ПВ
66
Никита Терещук
ЦФ
39
Кирилл Степанов
ЦФ
Тверь
30
Клим Перекальский
ВР
15
Виктор Горюнов
ЦЗ
37
Юрий Кудреватый
ПЗ
11
Антон Соловьёв
ЛВ
8
Борис Цыганков
ОП
14
Анушервон Джебов
АП
25
Михаил Пилипенко
АП
79
Митуш Григорян
ЛФ
Балтика-2
1
Глеб Костелей
ВР
64
Осман Гасанбеков
ЛЗ
74
Давид Черкасов
ЦЗ
90
Ислам Мокаев
ЦП
92
Иван Салихов
ЦП
75
Артём Бабчук
АП
76
Данил Ваганов
ПВ
3-3-2-1-1
85
Давыдов
24
Плотников
4
Анисимов
29
Фролов
74
Вязников
5
Корнеев
2
Тормашев
96
Шавель
71
Беганский
91
Чугунов
10
Хлынов
4-2-2-2
94
Малышев
88
Щелкунов
2
Бозов
23
Петровский
4
Калачев
87
Исик
90
Камаев
19
Арбузов
7
Мокин
39
Степанов
66
Терещук
71
Беганский
8
Цыганков
8
Цыганков
71
Беганский
10
Хлынов
25
Пилипенко
25
Пилипенко
10
Хлынов
24
Плотников
79
Григорян
79
Григорян
24
Плотников
88
Щелкунов
74
Черкасов
74
Черкасов
88
Щелкунов
39
Степанов
64
Гасанбеков
64
Гасанбеков
39
Степанов
90
Камаев
90
Мокаев
90
Мокаев
90
Камаев
19
Арбузов
92
Салихов
92
Салихов
19
Арбузов
7
Мокин
76
Ваганов
76
Ваганов
7
Мокин
Остались в запасе
Тверь
Балтика-2
30
Клим Перекальский
ВР
15
Виктор Горюнов
ЦЗ
37
Юрий Кудреватый
ПЗ
14
Анушервон Джебов
АП
11
Антон Соловьёв
ЛВ
Главный тренер
Владислав Тернавский
1
Глеб Костелей
ВР
75
Артём Бабчук
АП
Остались в запасе
30
Клим Перекальский
ВР
15
Виктор Горюнов
ЦЗ
37
Юрий Кудреватый
ПЗ
14
Анушервон Джебов
АП
11
Антон Соловьёв
ЛВ
Остались в запасе
1
Глеб Костелей
ВР
75
Артём Бабчук
АП
Главный тренер
Владислав Тернавский
Статистика матча Тверь - Балтика-2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Тверь
1 : 1
25.10.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Муром
0 : 0
18.10.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Тверь
2 : 1
11.10.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Звезда
1 : 8
02.10.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Тверь
2 : 0
27.09.2026
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Динамо Вг
3 : 0
01.11.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Балтика-2
2 : 1
17.10.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Балтика-2
1 : 2
04.10.2026
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