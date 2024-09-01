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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Тверь - Луки-Энергия
Тверь - Луки-Энергия: обзор матча 01 сентября 2024
Тверь
01.09.2024, воскресенье, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 21 тур
1 : 2
Завершен
Луки-Энергия
82'
М. Григорян
8'
М. Агаронян
72'
Н. Поляков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тверь - Луки-Энергия
90'
Желтая карточка
А. Егоров
86'
Замена
М. Майборода
️️️️
Д. Сподарец
86'
Замена
А. Егоров
️️️️
М. Агаронян
ГОЛ! 1:2!
М. Григорян
Пас отдал
Н. Хлынов
82'
Замена
М. Пилипенко
️️️️
М. Шавель
82'
73'
Замена
Д. Жемайтис
️️️️
А. Лукин
72'
ГОЛ! 0:2!
Н. Поляков
Пас отдал
А. Коренблюм
Замена
А. Джебов
️️️️
И. Беганский
65'
Замена
М. Григорян
️️️️
И. Грицак
65'
Замена
Ю. Кудреватый
️️️️
С. Тормашев
65'
54'
Замена
И. Иванов
️️️️
И. Овсянкин
54'
Замена
Н. Горбачев
️️️️
М. Алелюнас
Замена
Б. Цыганков
️️️️
В. Фролов
54'
50'
Вторая желтая
И. Курбанов
Желтая карточка
В. Фролов
31'
22'
Желтая карточка
И. Курбанов
8'
ГОЛ! 0:1!
М. Агаронян
Пас отдал
Н. Поляков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тверь
1
Михаил Яшин
ВР
74
Александр Вязников
ЛЗ
15
Виктор Горюнов
ЦЗ
29
Вячеслав Фролов
ЦЗ
2
Сергей Тормашев
ПЗ
5
Владислав Корнеев
ОП
71
Илья Беганский
ЦП
96
Матвей Шавель
ЦП
91
Никита Чугунов
АП
7
Илья Грицак
ПВ
10
Никита Хлынов
ЦФ
Главный тренер
Владислав Тернавский
Луки-Энергия
93
Данил Рязанов
ВР
37
Иван Овсянкин
ЛЗ
6
Игорь Курбанов
ЦЗ
78
Евгений Фетисов
ЦЗ
71
Ренат Багдашкин
ПЗ
7
Александр Коренблюм
ПЗ
19
Данил Сподарец
ЛВ
39
Никита Поляков
ЦП
9
Александр Лукин
ПВ
7
Манвел Агаронян
ЦФ
6
Марк Алелюнас
ЦФ
Главный тренер
Сергей Осадчук
Тверь
30
Клим Перекальский
ВР
85
Денис Давыдов
ВР
6
Арсений Мирошин
ЦЗ
37
Юрий Кудреватый
ПЗ
11
Антон Соловьёв
ЛВ
8
Борис Цыганков
ОП
14
Анушервон Джебов
АП
25
Михаил Пилипенко
АП
79
Митуш Григорян
ЛФ
Луки-Энергия
1
Всеволод Елисеев
ВР
22
Степан Глебов
ЛЗ
4
Василий Лунев
ЦЗ
44
Никита Горбачев
ЦЗ
19
Игорь Иванов
ПЗ
87
Данила Жемайтис
ЛВ
27
Михаил Майборода
ПВ
13
Артём Егоров
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Яшин
74
Вязников
15
Горюнов
29
Фролов
2
Тормашев
5
Корнеев
71
Беганский
96
Шавель
91
Чугунов
7
Грицак
10
Хлынов
3-2-1-2-2
93
Рязанов
71
Багдашкин
6
Курбанов
78
Фетисов
7
Коренблюм
37
Овсянкин
39
Поляков
9
Лукин
19
Сподарец
6
Алелюнас
7
Агаронян
7
Грицак
79
Григорян
79
Григорян
7
Грицак
2
Тормашев
37
Кудреватый
37
Кудреватый
2
Тормашев
29
Фролов
8
Цыганков
8
Цыганков
29
Фролов
71
Беганский
14
Джебов
14
Джебов
71
Беганский
96
Шавель
25
Пилипенко
25
Пилипенко
96
Шавель
6
Алелюнас
44
Горбачев
44
Горбачев
6
Алелюнас
37
Овсянкин
19
Иванов
19
Иванов
37
Овсянкин
9
Лукин
87
Жемайтис
87
Жемайтис
9
Лукин
19
Сподарец
27
Майборода
27
Майборода
19
Сподарец
7
Агаронян
13
Егоров
13
Егоров
7
Агаронян
Остались в запасе
Тверь
Луки-Энергия
30
Клим Перекальский
ВР
85
Денис Давыдов
ВР
6
Арсений Мирошин
ЦЗ
11
Антон Соловьёв
ЛВ
Главный тренер
Владислав Тернавский
1
Всеволод Елисеев
ВР
4
Василий Лунев
ЦЗ
22
Степан Глебов
ЛЗ
Главный тренер
Сергей Осадчук
Остались в запасе
30
Клим Перекальский
ВР
85
Денис Давыдов
ВР
6
Арсений Мирошин
ЦЗ
11
Антон Соловьёв
ЛВ
Остались в запасе
1
Всеволод Елисеев
ВР
4
Василий Лунев
ЦЗ
22
Степан Глебов
ЛЗ
Главный тренер
Владислав Тернавский
Главный тренер
Сергей Осадчук
Статистика матча Тверь - Луки-Энергия
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Тверь
1 : 1
25.10.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Муром
0 : 0
18.10.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Тверь
2 : 1
11.10.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Звезда
1 : 8
02.10.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Тверь
2 : 0
27.09.2026
Торпедо Вл
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Луки-Энергия
0 : 0
01.11.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Череповец
1 : 0
25.10.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. Кубок, 1/2 финала
Ленинградец
2 : 0
14.10.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Тверь
2 : 1
11.10.2026
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