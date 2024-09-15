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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Тверь - Родина-М
Тверь - Родина-М: обзор матча 15 сентября 2024
Тверь
15.09.2024, воскресенье, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
0 : 4
Завершен
Родина-М
6'
А. Хорин
45'
Н. Постников
52'
А. Хорин (П)
71'
М. Белковский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тверь - Родина-М
78'
Замена
С. Правкин
️️️️
А. Хорин
72'
Замена
А. Гарибян
️️️️
Р. Берзегов
72'
Замена
А. Кокарев
️️️️
Н. Трапицын
Замена
А. Мирошин
️️️️
В. Горюнов
72'
71'
ГОЛ! 0:4!
М. Белковский
Пас отдал
Р. Берзегов
Замена
М. Григорян
️️️️
М. Шавель
67'
64'
Замена
М. Ципуштанов
️️️️
Р. Кукушбаев
64'
Замена
К. Матвеев
️️️️
А. Ягодкин
61'
Желтая карточка
Р. Кукушбаев
Замена
И. Грицак
️️️️
А. Соловьёв
56'
Замена
М. Пилипенко
️️️️
А. Джебов
56'
52'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
А. Хорин
Желтая карточка
В. Горюнов
51'
Замена
Б. Цыганков
️️️️
А. Вязников
46'
45'
ГОЛ! 0:2!
Н. Постников
Пас отдал
Р. Берзегов
Желтая карточка
В. Корнеев
30'
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Хорин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тверь
1
Михаил Яшин
ВР
74
Александр Вязников
ЛЗ
29
Вячеслав Фролов
ЦЗ
15
Виктор Горюнов
ЦЗ
11
Антон Соловьёв
ЛВ
5
Владислав Корнеев
ОП
96
Матвей Шавель
ЦП
71
Илья Беганский
ЦП
91
Никита Чугунов
АП
14
Анушервон Джебов
АП
10
Никита Хлынов
ЦФ
Главный тренер
Владислав Тернавский
Родина-М
35
Роман Тарасов
ВР
74
Арсений Ягодкин
ЦЗ
44
Павел Баранов
ЦЗ
7
Михаил Харлан
ЦЗ
23
Никита Трапицын
ЛВ
28
Руслан Кукушбаев
ЛВ
71
Никита Постников
ОП
80
Арсений Хорин
ОП
62
Рустам Берзегов
ЦП
25
Артем Бирюков
АП
11
Максим Белковский
ЦФ
Главный тренер
Александр Павленко
Тверь
85
Денис Давыдов
ВР
6
Арсений Мирошин
ЦЗ
8
Борис Цыганков
ОП
25
Михаил Пилипенко
АП
7
Илья Грицак
ПВ
79
Митуш Григорян
ЛФ
Родина-М
98
Никита Быков
ВР
71
Егор Баранов
ЛЗ
95
Степан Правкин
ЦЗ
66
Артем Кокарев
ЛВ
8
Михаил Ципуштанов
ЛВ
92
Александр Гончаров
ЦП
32
Константин Матвеев
ПВ
77
Артур Гарибян
ЦФ
89
Матвей Киселев
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Яшин
74
Вязников
15
Горюнов
29
Фролов
5
Корнеев
96
Шавель
71
Беганский
11
Соловьёв
14
Джебов
91
Чугунов
10
Хлынов
3-2-1-3-1
35
Тарасов
74
Ягодкин
44
Баранов
7
Харлан
71
Постников
80
Хорин
62
Берзегов
23
Трапицын
25
Бирюков
28
Кукушбаев
11
Белковский
15
Горюнов
6
Мирошин
6
Мирошин
15
Горюнов
96
Шавель
79
Григорян
79
Григорян
96
Шавель
74
Вязников
8
Цыганков
8
Цыганков
74
Вязников
14
Джебов
25
Пилипенко
25
Пилипенко
14
Джебов
11
Соловьёв
7
Грицак
7
Грицак
11
Соловьёв
62
Берзегов
77
Гарибян
77
Гарибян
62
Берзегов
23
Трапицын
66
Кокарев
66
Кокарев
23
Трапицын
28
Кукушбаев
8
Ципуштанов
8
Ципуштанов
28
Кукушбаев
74
Ягодкин
32
Матвеев
32
Матвеев
74
Ягодкин
80
Хорин
95
Правкин
95
Правкин
80
Хорин
Остались в запасе
Тверь
Родина-М
85
Денис Давыдов
ВР
Главный тренер
Владислав Тернавский
92
Александр Гончаров
ЦП
71
Егор Баранов
ЛЗ
98
Никита Быков
ВР
89
Матвей Киселев
ЦФ
Главный тренер
Александр Павленко
Остались в запасе
85
Денис Давыдов
ВР
Остались в запасе
92
Александр Гончаров
ЦП
71
Егор Баранов
ЛЗ
98
Никита Быков
ВР
89
Матвей Киселев
ЦФ
Главный тренер
Владислав Тернавский
Главный тренер
Александр Павленко
Статистика матча Тверь - Родина-М
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Тверь
1 : 1
25.10.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Муром
0 : 0
18.10.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Тверь
2 : 1
11.10.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Звезда
1 : 8
02.10.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Тверь
2 : 0
27.09.2026
Торпедо Вл
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Орел
0 : 0
31.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Зенит
0 : 1
10.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Родина-М
1 : 0
03.10.2026
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