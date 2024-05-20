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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Луки-Энергия - Тверь
Луки-Энергия - Тверь: обзор матча 20 мая 2024
Луки-Энергия
20.05.2024, понедельник, 18:30
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
0 : 1
Завершен
Тверь
79'
Н. Чугунов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Луки-Энергия - Тверь
90'
+5
Замена
Н. Стадников
️️️️
И. Грицак
Желтая карточка
А. Егоров
90'
+2
Замена
И. Овсянкин
️️️️
Д. Сподарец
90'
88'
Замена
М. Пилипенко
️️️️
Б. Цыганков
88'
Замена
А. Соловьёв
️️️️
Н. Хлынов
79'
ГОЛ! 0:1!
Н. Чугунов
Пас отдал
Б. Цыганков
Замена
А. Егоров
️️️️
М. Майборода
77'
Желтая карточка
М. Майборода
76'
Замена
А. Лукин
️️️️
И. Белик
74'
Желтая карточка
Е. Фетисов
70'
62'
Желтая карточка
Н. Чугунов
Желтая карточка
Д. Сподарец
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луки-Энергия
93
Данил Рязанов
ВР
4
Иван Белик
ЛЗ
6
Игорь Курбанов
ЦЗ
78
Евгений Фетисов
ЦЗ
71
Ренат Багдашкин
ПЗ
19
Игорь Иванов
ПЗ
19
Данил Сподарец
ЛВ
66
Даниил Шабалин
ЛВ
39
Никита Поляков
ЦП
27
Михаил Майборода
ПВ
7
Манвел Агаронян
ЦФ
Главный тренер
Сергей Осадчук
Тверь
65
Александр Касьяненко
ВР
4
Михаил Иваньков
ЦЗ
23
Владимир Шолох
ЦЗ
49
Павел Коркин
ЦЗ
37
Юрий Кудреватый
ПЗ
5
Владислав Корнеев
ОП
8
Борис Цыганков
ОП
21
Андрей Якушин
ЦП
91
Никита Чугунов
АП
7
Илья Грицак
ПВ
10
Никита Хлынов
ЦФ
Главный тренер
Владислав Тернавский
Луки-Энергия
1
Даниил Ваулин
ВР
22
Степан Глебов
ЛЗ
37
Иван Овсянкин
ЛЗ
5
Денис Ссорин
ЦЗ
28
Вадим Ссорин
ЦЗ
87
Данила Жемайтис
ЛВ
9
Александр Лукин
ПВ
13
Артём Егоров
ЦФ
9
Никита Шепет
ЦФ
Тверь
29
Вячеслав Фролов
ЦЗ
2
Сергей Тормашев
ПЗ
25
Фёдор Галочкин
ПЗ
81
Никита Стадников
ЛВ
11
Антон Соловьёв
ЛВ
14
Анушервон Джебов
АП
25
Михаил Пилипенко
АП
3-2-1-3-1
93
Рязанов
71
Багдашкин
6
Курбанов
78
Фетисов
4
Белик
19
Иванов
39
Поляков
66
Шабалин
19
Сподарец
27
Майборода
7
Агаронян
4-2-1-2-1
65
Касьяненко
37
Кудреватый
23
Шолох
49
Коркин
4
Иваньков
5
Корнеев
8
Цыганков
21
Якушин
7
Грицак
91
Чугунов
10
Хлынов
27
Майборода
13
Егоров
13
Егоров
27
Майборода
4
Белик
9
Лукин
9
Лукин
4
Белик
19
Сподарец
37
Овсянкин
37
Овсянкин
19
Сподарец
7
Грицак
81
Стадников
81
Стадников
7
Грицак
10
Хлынов
11
Соловьёв
11
Соловьёв
10
Хлынов
8
Цыганков
25
Пилипенко
25
Пилипенко
8
Цыганков
Остались в запасе
Луки-Энергия
Тверь
9
Никита Шепет
ЦФ
22
Степан Глебов
ЛЗ
5
Денис Ссорин
ЦЗ
28
Вадим Ссорин
ЦЗ
1
Даниил Ваулин
ВР
87
Данила Жемайтис
ЛВ
Главный тренер
Сергей Осадчук
29
Вячеслав Фролов
ЦЗ
2
Сергей Тормашев
ПЗ
25
Фёдор Галочкин
ПЗ
14
Анушервон Джебов
АП
Главный тренер
Владислав Тернавский
Остались в запасе
9
Никита Шепет
ЦФ
22
Степан Глебов
ЛЗ
5
Денис Ссорин
ЦЗ
28
Вадим Ссорин
ЦЗ
1
Даниил Ваулин
ВР
87
Данила Жемайтис
ЛВ
Остались в запасе
29
Вячеслав Фролов
ЦЗ
2
Сергей Тормашев
ПЗ
25
Фёдор Галочкин
ПЗ
14
Анушервон Джебов
АП
Главный тренер
Сергей Осадчук
Главный тренер
Владислав Тернавский
Статистика матча Луки-Энергия - Тверь
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Луки-Энергия
0 : 0
01.11.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Череповец
1 : 0
25.10.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. Кубок, 1/2 финала
Ленинградец
2 : 0
14.10.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Тверь
2 : 1
11.10.2026
Луки-Энергия
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Тверь
1 : 1
25.10.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Муром
0 : 0
18.10.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Тверь
2 : 1
11.10.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Звезда
1 : 8
02.10.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Тверь
2 : 0
27.09.2026
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